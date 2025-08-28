Fournitures scolaires: comment réduire la facture?

Des solutions existent pour faire des économies sur les achats de la rentrée. ( crédit photo : Shutterstock )

Entre les achats essentiels et les équipements dédiés aux activités extrascolaires, la facture de la rentrée peut rapidement grimper. Nous vous proposons quelques astuces pour minimiser vos dépenses.

Fournitures scolaires: une facture qui ne faiblit pas

Bâtons de colle, stylos, crayons à papier, cahiers… la rentrée de septembre rime pour beaucoup de parents avec de lourdes dépenses en termes de fournitures scolaires. Selon la Confédération syndicale des familles, le coût moyen d'une liste complète de fournitures scolaires en 2023 s'élevait à 233 euros pour un enfant en primaire, 371 euros pour un collégien et 427 euros pour un lycéen.

Faire des achats groupés pour faire baisser les prix

Pour faire des économies sur le matériel du quotidien, la première option est de se réunir avec d'autres parents pour procéder à des achats groupés. Des sites comme rentréediscount proposent ce type de solution. Les parents peuvent aussi se tourner vers des grossistes comme Maxiburo ou encore des spécialistes de la papeterie tels que Bureau-Vallée . En achetant en gros, les fournisseurs proposent généralement des rabais car les coûts de production et de logistique sont moindres pour le professionnel. Les économies pour les parents peuvent être encore plus importantes s'ils parviennent à mutualiser leurs achats en divisant le prix final entre eux.

Recycler les livres scolaires

Pour les manuels scolaires, mieux vaut éviter le neuf et se tourner vers l'occasion. S'il est possible de trouver son bonheur sur Leboncoin , la recherche peut vite s'avérer fastidieuse. Il est préférable de se rendre sur des sites spécialisés comme Recyclivre . Le site regorge de grands classiques qui peuvent être demandés par le professeur de français durant l'année scolaire. Il revend également des manuels de maths, physique ou encore d'histoire-géographie. Le champ couvert va de l'école primaire à l'université et de nombreuses promotions sont disponibles. Pour organiser ses recherches dans la jungle d'Internet, vous pouvez aussi vous rendre sur le site La Chasse aux livres , sorte d'agrégateur de manuels et livres scolaires. Cela permet de voir sur quel site se trouve tel ou tel article et sa cote du moment pour faire de bonnes affaires.

Activités sportives: miser sur le reconditionné

Un autre coût important au moment de la rentrée est celui du matériel de sport pour les cours d'EPS et les enfants pratiquant une activité sportive extrascolaire. Là encore, plutôt que d'acheter du neuf, pourquoi ne pas miser sur le reconditionné. De grandes enseignes comme Décathlon (partenaire The Corner *) proposent sur Internet tout un panel d'articles reconditionnés, allant des vêtements et chaussures de sport à certains équipements comme des volants de badminton, des rollers ou des sacs de frappe pour la boxe. Et s'il manque des articles, les consommateurs peuvent se rendre sur Sporteed , spécialiste de l'achat et vente d'articles de sport neufs et d'occasion.

Louer un instrument de musique avant de l'acheter

Enfin, pour les activités extrascolaires liées à la musique, il peut être judicieux de passer d'abord par une phase de location avant d'acheter un violoncelle ou une trompette à son enfant. Si l'activité lui plaît vraiment au bout de quelques mois, vous pourrez alors songer à la phase d'achat. L'enseigne Cultura (partenaire The Corner *) dispose d'un site de location dédié aux instruments permettant par exemple de louer une guitare électrique 25 euros par mois, ou une batterie pour 45 euros . Le spécialiste de la location d'instruments flexibles Musicali présente l'avantage de proposer une formule d'achat en leasing des instruments de musique.

Pouvez-vous bénéficier de la prime de rentrée pour l'achat des fournitures scolaires de votre enfant? Tous les ans, les familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans peuvent bénéficier d'une prime appelée allocation de rentrée scolaire. Elle est octroyée par la CAF ou la MSA. Cette dernière ne peut pas être allouée aux parents qui scolarisent leurs enfants à domicile. Pour l'obtenir, les parents ne doivent pas dépasser un certain plafond de revenus en fonction du nombre d'enfants à leur charge. Le plafond est de 27.141 euros pour un enfant à charge, 33.404 euros pour deux enfants, 39.667 euros pour trois enfants et 45.930 euros pour quatre enfants. Bon à savoir: le montant de l'allocation dépend de l'âge de l'enfant. Pour un enfant de 6 à 10 ans, il sera de 416,40 euros . Pour un enfant de 11 à 14 ans, il sera de 439,38 euros et, pour un enfant de 15 ans à 18 ans, il sera de 454,60 euros. L'allocation rentrée scolaire n'est versée qu'une fois dans l'année. Pour les enfants de 6 à 15 ans, aucune démarche administrative n'est à réaliser. Pour les moins de 6 ans et les plus de 15 ans, il faudra signaler à la Caf que l'enfant est bien scolarisé.

