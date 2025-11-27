Faut-il habiller son chien en hiver?

S’il est conseillé d’habiller certains animaux à poils courts, cela peut s’avérer néfaste pour d’autres. ( crédit photo : Getty Images )

Cela est conseillé pour certains animaux à poils courts, mais d'autres n'en ont pas besoin, leur pelage suffit. Quels vêtements choisir et où les acheter? Suivez le guide.

La résistance au froid dépend des espèces

Certains grands chiens ont le poil suffisamment épais pour résister au froid. C'est notamment le cas du bouvier bernois, du saint-bernard, de l'akita, du terre-neuve, du dogue du Tibet, du samoyède, du chow-chow, du berger des Pyrénées et bien entendu du husky, chien de traîneau habitué aux grands froids. A contrario, certains chiens de petite taille sont plus frileux et apprécieront d'être couverts lorsque la température chute. Les caniches, chihuahuas, yorkshires, teckels et autres bichons seront reconnaissants de porter un manteau en hiver. Plus grands mais avec un poil très fin, les lévriers, dalmatiens et autres boxers le seront aussi.

Les signes qui montrent que votre chien a froid

Si votre chien tremble, semble crispé, est réticent à sortir, refuse d'avancer ou marche lentement et s'il respire plus doucement qu'à l'accoutumée, alors il a certainement froid. Mieux vaut alors écourter la sortie, car il ne faut pas surestimer la résistance aux températures basses de votre animal. Mieux vaut éviter qu'il ne tombe malade. De plus, s'il est blessé ou s'il a la santé fragile, il est préférable de le protéger du froid et de l'humidité. Les animaux âgés et les plus jeunes comme les chiots sont généralement ceux ayant la plus faible immunité et de fait une moindre résistance aux frimas de l'hiver. Ils mériteront donc une attention toute particulière.

Quels vêtements et accessoires choisir?

Il faut tout d'abord opter pour des vêtements confortables et adaptés à la morphologie de votre chien. De tels habits doivent être faciles à enfiler. Sinon, votre canidé risque de se montrer réticent à l'idée de les porter. Cela pourrait même devenir une source de stress inutile pour lui à l'heure de la sortie. Un manteau ou une doudoune ergonomique couvrant bien le dos et le ventre est ce qu'il faut à votre chien. Des accessoires comme les écharpes ou bonnets s'avèrent en revanche inutiles pour votre compagnon à quatre pattes. À l'inverse, si vous craignez qu'il ne prenne froid aux pattes, vous pouvez investir dans des bottines ou des chaussettes. Si votre chien ne semble pas trouver de tels accessoires confortables, alors vous pouvez le laisser marcher à sa guise, tout en surveillant régulièrement l'état de ses coussinets. Veillez à vérifier que votre chien ne se soit pas blessé ou brûlé avec la neige ou le sable. Vous pouvez le protéger en lui appliquant régulièrement un baume protecteur ou de la crème.

Où faire du shopping pour votre chien?

Vous souhaitez investir dans un manteau pour votre chien, mais n'avez pas d'idées de boutiques où aller? Vous pouvez par exemple trouver une doudoune noire sans manches à 14,23 euros chez Truffaut (partenaire The Corner *), une jolie polaire rouge de la marque Wouapy au BHV (partenaire The Corner *) pour 31,90 euros hors périodes promotionnelles, ou encore un confortable gilet chaud à 20 euros chez Decathlon (partenaire The Corner *). Pour des bottines, vous trouverez un lot à 59,60 euros sur le site de Mikan et des chaussures fourrées à 13,90 euros sur Amazon.

Quels menus pour une alimentation saine? Pour avoir un chien en bonne santé, ses repas doivent être équilibrés. De nombreuses start-up, comme L'assiette de Max , l'ont compris et proposent des recettes plus saines et plus digestes avec des plats livrés à domicile. La promesse est une digestion améliorée, une meilleure immunité, un plus beau pelage, moins d'excréments et des frais de vétérinaires diminués. Pepette propose ainsi des menus personnalisés pour votre chien en fonction de son profil nutritionnel. Vous aurez 14 jours pour en tester les bienfaits pour votre chien et, si cela vous plaît, une box vous sera livrée à intervalles réguliers. Le service est disponible à partir de 1,50 euro par jour. Pour un tarif comparable, les sociétés Elmut et Dogchef proposent des formules à base d'ingrédients frais et de croquettes livrées à domicile.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées: Decathlon , BHV , Truffaut .

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

Quel budget pour assurer votre compagnon à 4 pattes?

Loi sur le prix unique du livre: quand Amazon abolit le sens des mots

Albums pour enfants: quand Martine et Caroline partent en vacances - de l'aventure au tourisme?