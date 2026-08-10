Eclipse solaire du 12 août : des compagnies aériennes proposent des vols spéciaux pour admirer ce spectacle rare

Admirer l'éclipse solaire à plus de 10 000 mètres d'altitude, c'est possible. (illustration) (bottlein / Pixabay)

Certains chanceux vont pouvoir observer l'éclipse solaire de ce mercredi 12 août la tête dans les nuages. En effet, plusieurs compagnies aériennes organisent des vols spéciaux pour à l'occasion de ce phénomène astronomique particulièrement rare. En effet, en France, la dernière éclipse solaire de cette envergure remonte à 1999.

Un spectacle unique à 11 km d'altitude

Brussels Airlines, en partenariat avec l’observatoire public Urania et les universités d’Anvers et de Bruxelles, propose ainsi un vol de deux heures au départ de Bruxelles et en direction de la région nantaise, une zone où l'éclipse sera particulièrement visible. Une centaine de passagers vont prendre place à bord d'un Airbus A320 pour admirer le spectacle à environ 11 km d’altitude, indique Air Journal. Alors que l'observation au sol dépendra en grande partie de la météo, à cette altitude, elle sera quoi qu'il arrive optimale.

Le prix du billet pour cette petite escapade a été fixé à 299 euros. Un tarif qui comprend une présentation dans un planétarium avant le décollage et les lunettes de protection.

Un vol VIP à 799 euros

L’observatoire public Urania propose un vol encore plus « select » à bord d'un jet privé Embraer ERJ-135, au départ de Liège et toujours en direction de Nantes. « La combinaison d'une éclipse profonde, d'un vol à haute altitude et de l'atmosphère du soir rend cette expérience particulièrement unique » , indique l'organisme. Le vol affiche complet. Une trentaine de passagers seulement seront ici aux premières loges. ils ont déboursé 799 € pour vivre l'éclipse solaire au plus près.

Enfin, la compagnie espagnole Iberia organise un vol depuis l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas vers la province de Palencia. Les tarifs n'ont ici pas été communiqués.