Envie de voyager en classe affaires sans vous ruiner? Voici cinq conseils pour vous faire surclasser en avion

Pour maximiser vos chances d'être surclassé en avion, certaines astuces sont à connaître. (illustration) (Pixabay)

La chance, ça se provoque. Surtout quand il s'agit d'obtenir un surclassement lors d'un vol. Réserver et s'enregistrer au bon moment, avoir une carte de fidélité ou encore se montrer élégant sont autant de façons d'augmenter la probabilité de voyager plus confortablement.

Voyager en classe affaires en payant le prix d'un billet en classe éco: le surclassement lors d'un vol en avion est rare mais certaines astuces permettent de maximiser vos chances d'obtenir ce privilège, indique Le Figaro . Voici donc quelques conseils pour un trajet plus confortable.

Être fidèle

Avoir une carte de fidélité est un atout majeur pour obtenir un surclassement. C'est une façon pour les compagnies d'attirer leurs clients réguliers vers la classe supérieure. Plus vous avez cumulé de miles, plus vous pouvez espérer ce traitement de faveur. Parfois, les compagnies proposent, le jour du décollage, par mail ou directement au comptoir, d'échanger ses miles contre un siège en classe affaires bradé.

Réserver stratégiquement

Pour espérer un surclassement, il vaut mieux voyager les week-ends et les jours fériés. En effet, la classe business est bien plus remplie en semaine. En revanche, les vols durant les vacances scolaires, surchargés, sont à éviter. Côté heure, le milieu de journée est généralement le moment où il reste le plus de sièges en business.

S'enregistrer au bon moment

Arriver au bon moment au comptoir de l'aéroport est l'un des facteurs clés pour espérer un surclassement. Cependant, il n'y a pas ici de règle fixe. Certaines compagnies prennent ces décisions de nombreuses heures avant le départ. À l'inverse, d'autres n'opèrent ces changements qu'à la dernière minute.

Voyager seul et soigner son apparence

Pour se faire surclasser, il faut donner l'impression d'y avoir sa place. Cela passe en premier lieu par voyager seul. Porter une tenue soignée pourrait aussi avoir un impact, même inconscient, d'après une hôtesse de l'air. Dans le même esprit, sourire et se montrer courtois avec le personnel permet, a minima, de conserver ses chances.

Se montrer convaincant

Comme souvent, l'audace paie. Une belle histoire, comme un voyage pour un anniversaire ou une lune de miel, peut augmenter les chances d'obtenir un siège en classe affaires. Enfin, ceux qui ont un proche travaillant pour une compagnie aérienne peuvent aussi tenter de faire jouer leurs relations...

