Energie : pourquoi les pouvoirs publics semblent-ils tout miser sur les pompes à chaleur ?

La pompe à chaleur est elle la solution miracle pour faire baisser la facture ? ( Crédits photo: © Ahmed - stock.adobe.com)

Depuis plusieurs mois, les politiques publiques favorables au remplacement des anciens modes de chauffage par une pompe à chaleur se sont multipliées. Comment expliquer cette dynamique ?

Un million de pompes à chaleur : voici ce qui pourrait être produit chaque année à l'horizon 2030 si l'on en croit le dernier pacte signé entre le gouvernement et les industriels du secteur. Un objectif qui aurait pour conséquence de multiplier par trois la production actuelle de pompes à chaleur et qui traduit parfaitement la volonté actuelle des pouvoirs publics : encourager l'installation de pompes à chaleur. Le point sur les raisons d'un tel élan en faveur de ce système de chauffage.

La pompe à chaleur, une solution miracle pour faire baisser sa facture d'énergie ?

Votre mode de chauffage actuel vous coûte trop cher ? Pour réduire votre facture d'électricité , de gaz, de bois ou de fioul, une solution est souvent évoquée : l'installation d'une pompe à chaleur, ou PAC. Le principe ? Les calories présentes dans l'air extérieur sont captées par la pompe à chaleur et utilisées pour chauffer l'intérieur du logement. "Une bonne pompe à chaleur utilise une unité d'électricité et restitue en moyenne trois unités de chauffage" résume Sylvain Le Falher, directeur de la rénovation énergétique chez Hello Watt.

Pour les consommateurs, ce fonctionnement permet de réduire sa consommation d'électricité et donc ses factures d'énergie. L'installation d'une pompe à chaleur air-eau, le type de PAC le plus mis en avant dans les politiques publiques, est d'ailleurs particulièrement bien adapté à la rénovation énergétique d'un logement déjà équipé d'une chaudière à gaz ou à fioul. Les choses peuvent cependant se compliquer pour des logements situés dans des copropriétés ou aux abords de monuments historiques.

Pourquoi le gouvernement encourage-t-il l'installation de pompes à chaleur ?

Depuis plusieurs mois, les pouvoirs publics ont renforcé les aides dédiées à l'installation d'une pompe à chaleur. Le gouvernement envisage également de mettre en place un système de leasing et vient de signer un accord visant à atteindre un niveau de production d'un million d'unités de PAC d'ici 2030 avec les industriels du secteur, soit trois fois plus que ce qui est actuellement produit en France. Autant de mesures qui démontrent l'intérêt du gouvernement pour ce mode de chauffage.

Mais pourquoi les pouvoirs publics semblent-ils aussi favorables aux pompes à chaleur ? Interrogé par le site d'information financière MoneyVox, Hello Watt explique que "la France est forte sur sa production d'électricité et cherche à gagner en autonomie énergétique". Une logique de souveraineté qui fait suite aux difficultés d'approvisionnement rencontrées sur les énergies fossiles, à l'image du gaz depuis le début de la guerre en Ukraine.

Quelles sont les limites des pompes à chaleur ?

Souvent présentées comme une solution miracle, les pompes à chaleur ne remplacent néanmoins pas la rénovation énergétique globale des logements anciens, et en particulier des passoires thermiques. "Changer uniquement le système de chauffage ne règle pas les problèmes de confort liés aux courants d'air ou aux défauts d'isolation" explique à ce propos Pierre-Louis Guhur, co-fodateur d'Argile, une plateforme qui aide les professionnels de la rénovation énergétique à programmer leurs projets.

"On est passé d'une approche très thermique, centrée sur l'isolation et la rénovation globale, à une approche beaucoup plus énergétique" ajoute Pierre-Louis Guhur au sujet des politiques publiques actuelles d'amélioration de la performance thermique du parc de logements. Pour le gouvernement, il s'agit avant tout de faire baisser rapidement la consommation d'électricité des ménages en privilégiant les aides ciblées sur des dispositifs permettant d'avoir un résultat rapide et impactant.