En achetant votre bois de chauffage à cette période, vous ferez de grosses économies

Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas la pleine saison estivale qui s’avère la plus intéressante pour acheter du bois de chauffage. (webandi / Pixabay)

Quand acheter son bois au meilleur prix ? Comme pour de nombreuses marchandises, le prix du bois de chauffage obéit à une loi économique simple : celle de l’offre et de la demande. Lorsque les températures chutent, les stocks, comme les équipes commerciales, sont très sollicités. Les prix atteignent alors leur niveau le plus élevé. À l’inverse, en plein cœur de l’été, la pression retombe et les tarifs diminuent.

Le printemps, la période la plus avantageuse

Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas la pleine saison estivale qui s’avère la plus intéressante pour acheter de quoi se chauffer. Selon Modes et Travaux , le printemps, entre avril et fin juin, constitue la période idéale pour s’équiper. Durant ces quelques semaines, les prix seraient de 10 à 20 % inférieurs à ceux pratiqués en pleine saison, située entre octobre et novembre. Nos confrères citent un exemple concret issu d’observations de terrain : une commande de 5 m³ facturée 450 euros en hiver peut coûter jusqu’à 20 % de moins au printemps, soit une économie d’environ 90 euros.

Un mois tire toutefois nettement son épingle du jeu : mai. Il correspond souvent à la fin de la période de chauffe pour les particuliers, qui ne renouvellent plus leurs commandes, alors même que les fournisseurs disposent encore de stocks. Résultat : les prix s'effondrent. Autre avantage non négligeable, acheter à cette période permet de laisser au bois le temps nécessaire pour sécher correctement avant l’hiver suivant.

Anticiper pour économiser

Pour payer moins cher, l’anticipation reste donc la clé. Dès le mois de mars, il est conseillé d’évaluer sa consommation de l’hiver afin de déterminer ses besoins. Ainsi, dès les premières semaines du printemps, vous n'aurez qu'à contacter les fournisseurs locaux et comparer les prix et la qualité, afin de passer commande. Le bois pourra ainsi sécher tout l’été.

S’il n’existe pas de contrainte de séchage pour les granulés, leurs prix suivent la même logique saisonnière que le bois. La fenêtre d’achat idéale se situe de fin mars à fin juin.