Ehpad: ce que les résidents et leurs familles vont vraiment payer

Les grands groupes dominent le secteur des Ehpad et affichent des tarifs plus élevés

Une étude de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), publiée en septembre 2025, révèle le poids croissant des grands groupes dans le secteur des Ehpad privés commerciaux. En 2022, les Ehpad publics ne représentaient que 44% des établissements. Le reste est composé d’Ehpad privés à but non lucratif, gérés par des associations ou des congrégations, et à but lucratif. Le secteur lucratif est dominé par 5 grands groupes. Ces établissements sont généralement modernes et confortables, mais ils pratiquent des tarifs supérieurs à la moyenne: 98 euros par nuit pour une place non habilitée à l’Aide sociale à l’hébergement (ASH), contre 89 euros pour les autres établissements commerciaux. La Drees pointe également du doigt le manque d’accessibilité pour les personnes modestes. Seules 19% des places sont habilitées à l’ASH, contre 25% dans les autres établissements privés lucratifs, et 81% au niveau national. À titre de comparaison:

les Ehpad privés à but non lucratif affichent un tarif moyen de 67 euros par nuit. Ils comptent 84% de lits habilités à l’ASH, facturés 63 euros ;

par nuit. Ils comptent 84% de lits habilités à l’ASH, facturés ; les établissements publics facturent en moyenne 60 euros par nuit, et offrent 93% de places habilitées à l’ASH.

Depuis le 1er janvier 2025, cette décision change tout concernant les Ehpad non lucratifs

Un décret publié au Journal officiel le 1er janvier 2025 autorise les Ehpad non lucratifs, représentant 70% du parc de lits en France, à augmenter leurs tarifs pour les nouveaux résidents ne percevant pas l’ASH (Aide sociale à l’hébergement). Ces établissements sont libres d’appliquer une majoration de tarifs pouvant aller jusqu’à 35% par rapport aux bénéficiaires de l’ASH. Le décret vient compléter la loi «Bien vieillir» du 8 avril 2024 autorisant les Ehpad publics et associatifs à pratiquer des tarifs majorés pour les pensionnaires aux revenus les plus élevés. Les départements conservent le pouvoir de fixer les tarifs des résidents ASH. Les établissements se réjouissent de cette décision, car la plupart font face à des difficultés financières. À l’inverse, les fédérations d’usagers dénoncent une mesure source d’inégalités et craignent de fortes hausses pour certains résidents.

Plusieurs départements relèvent le prix de l’hébergement en Ehpad pour faire face aux hausses des coûts

Un rapport du Sénat publié en 2024 souligne la situation financière dégradée des Ehpad. Entre 2020 et 2023, la part des établissements déficitaires est passée de 27 à 66%, atteignant même 84,4% pour les établissements de la fonction publique hospitalière. Pour faire face à la hausse des coûts, plusieurs départements ont pris la décision d’augmenter les tarifs des Ehpad publics. C’est le cas en Ardèche, dans la Drôme ou en Vendée, où le conseil général a voté une hausse de 6,7% en juillet 2025. Le prix de la journée est désormais fixé à 64 euros , contre 59 euros auparavant. Face à la colère des familles de résidents, le département se justifie en soulignant que le nouveau tarif correspond à la moyenne nationale observée en 2023.

Le gouvernement expérimente un nouveau mode de tarification pour simplifier les factures

Il n’est pas toujours facile pour les familles de déchiffrer la facture d’un Ehpad. Celle-ci comporte trois sections distinctes, ayant chacune leur tarif et leur mode de calcul:

l’hébergement: chambre, repas, entretien, animation;

la dépendance: aide pour les actes du quotidien (toilette, habillage);

les soins: actes médicaux et paramédicaux assurés par l’Ehpad.

Actuellement, le montant des frais de dépendance est calculé par chaque établissement selon le GIR ou Groupe iso-ressources, correspondant au niveau de perte d’autonomie du patient. Ce tarif peut être majoré d’une part variable en fonction des revenus du résident. Le 1er juillet 2025, le gouvernement a lancé une expérimentation dans 23 départements volontaires. L’objectif est de simplifier le modèle de tarification en remplaçant le calcul personnalisé du tarif dépendance par une participation journalière forfaitaire de 6,10 euros pour tous les résidents. Cette nouvelle tarification offre davantage de transparence et une meilleure prévisibilité des frais. Les résidents qui payaient moins de 6,10 euros au 30 juin 2025 conservent leur tarif antérieur. La phase expérimentale doit s’achever au 31 décembre 2026.

Ces solutions sont des alternatives aux Ehpad - la colocation intergénérationnelle reste encore accessible, avec un loyer symbolique entre 50 et 200 euros par mois pour le senior, en échange d’un logement partagé. - l’habitat inclusif est comme «colocation adaptée» au prix de 900 à 1.200 euros mensuels, selon les prestations; - les résidences autonomie proposent des loyers entre 600 et 900 euros mensuels auxquels s’ajoutent des charges pour les services collectifs; - l’accueil familial consiste à trouver une famille agréée hébergeant la personne âgée pour 1.000 à 1.500 euros par mois (repas et accompagnement inclus); - le maintien à domicile: le recours à une aide à domicile est facturé en moyenne 22 à 28 euros de l’heure (partiellement déductible des impôts); Les Ehpad ne sont plus la seule option face à la dépendance. Plusieurs solutions émergent, souvent moins coûteuses et plus souples:

