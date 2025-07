Électroménager : ces idées reçues qui font grimper votre facture d’énergie

Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, il est recommandé de ne pas conserver trop longtemps ses vieux appareils électroménagers. Illustration. (Photo Mix / Pixabay)

Que ce soit pour des raisons économiques ou écologiques, les ménages sont de plus en plus incités à faire attention à leur consommation d’énergie. Si cela passe évidemment par une utilisation raisonnée du chauffage ou de la climatisation, les autres appareils électroménagers peuvent aussi peser sur la facture. Ainsi, le Washington Post a listé quatre idées reçues sur l’électroménager qui engendrent des surconsommations inutiles en ressources.

Le mauvais programme de lavage

Il est commun de penser qu’il faut laver son linge à haute température pour qu’il soit propre. Mais avec les machines à laver actuelles, ça n’est plus nécessaire. Laver son linge à une eau à 40 °C, voire 30 °C, est ainsi largement suffisant. «25 % d’électricité est économisée avec un lavage à 40 °C au lieu de 60 °C » , précise d’ailleurs le Médiateur de l’énergie. Le sèche-linge, très énergivore, peut également être remplacé par un essorage puissant ou plus simplement par un étendoir.

Mal régler son frigo

Aujourd’hui, le réfrigérateur est l’un des appareils électroménagers les plus économes en énergie, mais à condition de l’utiliser dans de bonnes conditions. Pour rappel, il permet de générer du froid en évacuant la chaleur de son intérieur vers l’extérieur. L’utiliser dans un endroit chaud entraîne par conséquent une surconsommation d’énergie. D’autant plus si on a mal réglé la température. Pour une conservation optimale des aliments, le thermostat doit être réglé entre 2 °C et 4 °C.

Rincer avant de mettre au lave-vaisselle

Le lave-vaisselle est un outil particulièrement pratique pour économiser du temps, mais aussi de l’eau. Son intérêt devient toutefois plus réduit si l’on fait le choix de rincer sa vaisselle avant de la mettre dans l’appareil. Les modèles actuels sont tous capables de retirer les aliments séchés des assiettes. Une fonction qui permet d’ailleurs d’attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de lancer un cycle, même si un appareil tournant à moitié vide reste toujours plus économique qu’une vaisselle à l’évier.

Remplacer ses appareils

Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, il est recommandé de ne pas conserver trop longtemps ses vieux appareils électroménagers. Pour de nombreux modèles, les progrès de ces dix dernières années rendent l’utilisation de nouveaux appareils bien plus avantageuse d’un point de vue énergétique et donc économique. Au moment de choisir, l’idéal est de toujours aller vers les équipements les mieux classés sur l’étiquette énergie allant de A à G.