Disneyland Paris lance un nouveau billet « Bon Plan » dès 49 euros, une offre limitée

Une promotion à durée limitée. Ce mardi 18 novembre 2025, Disneyland Paris a mis en vente un « Billet Bon Plan » pour profiter de ses parcs d’attractions à moindres frais, rapporte RMC Conso . Deux options sont possibles : une place à 49 euros permettant d’entrer au Parc Disneyland ou au Parc Walt Disney Studios, et une autre à 74 euros pour accéder aux deux.

Moins cher mais limité

En temps normal, un billet daté coûte entre 50 et 106 euros en fonction de l’affluence attendue le jour de la visite et peut être annulé sans frais jusqu’à trois jours avant. Le billet « Liberté » offre quant à lui plus de flexibilité, permettant de venir n’importe quel jour, mais son tarif est de 119 euros pour un parc et de 144 euros pour les deux.

Le « Billet Bon Plan » , lui, oblige à sélectionner une date précise, comprise entre 60 et 90 jours avant la visite. Les personnes qui souhaitent en profiter dès maintenant sont limitées à un voyage entre mi-janvier et mi-février. Autre limite de ce ticket à prix réduit : il ne peut être réservé que pour un mardi, un jeudi ou un dimanche. Mieux vaut également s’assurer de pouvoir s’y rendre, car il est non remboursable, non modifiable et non annulable.

Choisir le dimanche plutôt que la semaine

Comme le conseille RMC Conso, si vous prévoyez une visite un jour de semaine, le mieux reste de passer par un billet classique puisque celui-ci ne coûte qu’une poignée d’euros supplémentaires en janvier et peut être annulé. L’économie est bien plus intéressante pour un dimanche, étant donné que les tarifs des billets ordinaires sont plus importants. À titre d’exemple, un ticket d’entrée pour le dimanche 15 février est facturé 78 euros, soit 29 euros de plus que le billet bon plan. Mais encore faut-il agir vite : ce dernier n’est disponible qu’en quantité limitée.