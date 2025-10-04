Dior, Chanel, Louis Vuitton : cette boutique près de Paris vend du luxe de seconde main et casse les prix

Les plus grandes marques de luxe sont représentées dans une nouvelle boutique de seconde main aux Clayes-sous-Bois (Yvelines). (Pixabay / StockSnap)

Le magasin Héritage a ouvert ses portes en l'année dernière aux Clayes-sous-Bois (Yvelines) avec un concept innovant: la vente de pièces de luxe de seconde main.

S'offrir du luxe à moindre coût, c'est l'objectif d'un nouveau magasin qui vient d'ouvrir dans le centre commercial One Nation Paris Outlet, aux Clayes-sous-Bois (Yvelines). Baptisée «Héritage» , cette boutique propose des sacs et accessoires de grandes marques de seconde main, rapporte Le Parisien .

Des articles de luxe 30 à 50% moins cher

Les fans de luxe et de bonnes affaires pourront trouver dans ce lieu de 610m² près de 530 pièces. Principalement des sacs à main, mais aussi des accessoires et des montres. Des produits Burberry, Prada, Hermès, Dior ou encore Channel sont vendus 30 à 50% moins cher que les prix d'origine.

L'état de la pièce doit être irréprochable. «On ne doit pas voir qu'ils ont été portés» , explique au quotidien francilien Pauline Catteau, directrice générale de One Nation Paris Outlet. Certains sacs sont quasi neufs. «On en a même reçu quelques-uns dans leur emballage d'origine, jamais ouverts» , assure la responsable. Pour proposer ce concept store qui serait unique en France, Pauline Catteau a écumé elle-même les ventes aux enchères destinées aux professionnels du secteur durant cinq mois.

Au-delà des prix attractifs, ce magasin permet aux clients de s'assurer de l'authenticité de ces articles haut de gamme qui peuvent parfois faire l'objet d'arnaques lors de ventes en ligne. Un certificat d'authenticité est d'ailleurs remis lors de chaque vente.

