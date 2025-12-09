Pouvoir d'achat : économiser sur les abonnements à Netflix, Spotify ou Disney+, c'est possible

Les plateformes de partage des abonnements entre plusieurs utilisateurs permettent de réaliser des économies. (illustration) (Afra32 / Pixabay)

Près de sept Français sur dix sont abonnés à au moins une plateforme numérique de vidéo, musique, presse ou antivirus, pour un coût moyen de 54 euros par mois. Or, cette dépense progresse rapidement. En onze ans, le prix de l’abonnement Netflix Premium a augmenté de 83 %, tandis que Disney+ affiche une hausse de 130 % depuis son arrivée en France. Spotify a relevé ses tarifs de 20 % depuis 2009, détaille RMC Conso .

Dans un contexte de pouvoir d’achat sous tension, deux tiers des familles interrogées par Ipsos dans le cadre d'un sondage réalisé pour Sharesub disent avoir déjà renoncé à un abonnement pour des raisons budgétaires. Pour continuer à accéder à ces services, il existe une solution légale qui consiste à partager les dépenses. Les détenteurs d’abonnements multilicences, prévus pour plusieurs utilisateurs, proposent ainsi de partager leur formule contre une participation financière. Deux plateformes françaises, Spliiit et Sharesub, se sont spécialisées dans ce système.

Des centaines d'euros d'économie

Car si les plateformes de streaming ont restreint le partage informel de comptes entre proches, elles ont développé des offres multiprofils ou multilicences pour répondre à l’essor de ces services de partage. Un utilisateur abonné à Netflix, Disney+, Spotify et au journal Le Monde peut par exemple faire passer sa facture mensuelle de 49,11 euros à 25,26 euros via le partage, soit une économie annuelle de 286 euros.

Le modèle déplaît toutefois aux géants du secteur, qui ont engagé des actions judiciaires contre Spliiit et Sharesub. Après un premier non-lieu, une médiation est en cours. En attendant une décision définitive, l’usage de ces dispositifs demeure légal. Avant d’y recourir, il est cependant recommandé d’évaluer l’utilité de chaque abonnement. Car il se trouve que dans la pratique, un tiers des offres souscrites ne sont pas réellement utilisées.