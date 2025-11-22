Des téléviseurs nouvelle génération sont désormais accessibles à tous

Ne loupez plus les bonnes affaires pour trouver une télé pas chère. ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )

Même si le temps passé devant l'écran diminue, la télévision reste un incontournable objet du quotidien dans les foyers français. Avec les modèles connectés, les plateformes de streaming sont accessibles en quelques clics. Mais comment s'équiper sans se ruiner? Décryptage.

Cette enseigne connue propose des télévisions récentes à prix cassés

Pour trouver une télévision pas chère et de qualité, vous pouvez faire vos recherches sur la rubrique 2nde vie du site de la Fnac (partenaire The Corner *). On y trouve de nombreux postes d'occasion ou reconditionnés, réparés par l'enseigne elle-même. Des modèles très récents sont proposés à la vente, parfois avec 40% de réduction sur le prix d'origine. C'est le cas de l'écran TV OLED Evo 4K de chez LG faisant également Smart TV. Il est disponible en très bon état pour 1.478 euros contre 1.999 euros . La TV QLED Hisense 75E7NQ Pro 4K de chez UHD est plus abordable. Elle est vendue 517 euros contre 699 euros en temps normal. Les produits sont vendus dans leur emballage d'origine et fournis avec l'ensemble de leurs accessoires. Une garantie légale de 24 mois en cas de dysfonctionnement de votre poste vous protège si jamais vous constatiez une anomalie.

Les promotions en ligne pour des écrans dernière génération ultra-accessibles

L'autre option pour une télévision abordable est de passer par le site de vente en ligne Cdiscount (partenaire The Corner *). Vous y trouvez des promotions de qualité et pouvez même obtenir des télévisions haute définition (HD) à moins de 100 euros comme la Continental Edison de 32 pouces (81 cm) vendue 99,99 euros . Il y a aussi de nombreuses télés QLED 4K avec des prix allant de 200 et 400 euros . La garantie légale est de 2 ans et il est possible de payer son téléviseur en 4 fois sans frais.

Les enseignes low-cost démocratisent l'accès aux écrans HD et QLED

Certains spécialistes du hard discount , comme Électro Dépôt , sont aussi des mines d'or pour dénicher de bonnes affaires. La télévision High One de 24 pouces (61cm) compatible HD coûte seulement 84 euros . Les premiers modèles QLED se négocient, eux, sous les 200 euros , comme le FHD 32 pouces de TOSHIBA , en vente pour 179 euros . Électro Dépôt s'engage à faire bénéficier de prix environ 10 à 20% inférieurs à ceux du marché sur l'ensemble de ses produits.

Ce comparateur cible la bonne affaire pour acheter votre télévision

Internet regorge d'offres parfois ponctuelles et difficiles à suivre pour acheter une télévision au meilleur prix. Le comparateur Achatmoinscher recense les tarifs les plus bas parmi 2.500 e-boutiques partenaires. Les données, mises à jour environ 30 fois dans une journée, viennent directement des sites marchands. Cet outil facilite la détection rapide de la meilleure offre.

La référence pour acheter une télévision d'occasion à prix réduit…

Enfin, Leboncoin s'impose toujours comme la plateforme incontournable des transactions entre particuliers. On y trouve des télévisions à des prix inférieurs aux tarifs du marché. Ils commencent la plupart du temps à 100 euros . Il faut être très vigilant au moment d'acheter ce type d'équipement sur le site et opter pour les paiements sécurisés mis en place par la plateforme pour éviter les arnaques. Ce service garantit la livraison et la conformité du produit. Les fonds sont débloqués au vendeur après la réception du produit par l'acheteur. Des start-up, comme Cocolis , peuvent également réceptionner à votre place la télévision si l'expéditeur habite très loin de chez vous, pour ensuite vous la livrer. Cette solution permet de faire des économies sur les frais de port. Le colis est livré par des personnes ayant un trajet coïncidant avec celui de votre transport. Le site affirme permettre à ses clients d'économiser jusqu'à 80% sur la livraison.

OLED, QLED: deux technologies à départager pour votre télévision Plutôt choisir un téléviseur OLED ou QLED? La question se pose face à l'arrivée de ces nouvelles technologies sur nos équipements. Tout est en fait une question d'image. Le Quantum Led (QLED) offre des performances remarquables en matière de couleur. Cette technologie figure parmi les plus avancées du marché. Les points quantiques bénéficient d'un rétroéclairage permettant une diffusion plus importante des couleurs, un meilleur contraste, des noirs ultra-profonds. Le QLED affiche l'ensemble du spectre de couleurs et des luminances de crête, soit 100% du volume de couleurs. Voilà la principale différence avec la technologie « Organic Light-Emitting Diode » (OLED). Les diodes électroluminescentes assurent l'intensité lumineuse de l'image, offrant une résolution parfaite, sans lumière supplémentaire.

