Découvrez comment vous régaler avec des paniers de produits originaux à prix mini

Les paniers sur abonnement sont la solution pour bien manger tout en soutenant les petits producteurs. Découvrez nos coups de cœur pour savourer des produits originaux et gourmands, tout en maîtrisant votre budget.

Potager City propose des paniers de fruits et légumes de saison à prix abordable

Avec Potager City , il n'a jamais été aussi facile de bien manger sans se ruiner. Le site propose trois tailles de paniers composés: 2,5kg ( 15,90 euros ), 4kg ( 19,90 euros ) et 6,5kg ( 28,90 euros ). Comptez 24,90 euros pour un panier de fruits et légumes bio de 3,5kg. Le panier antigaspi de 4,5kg coûte 9,99 euros , soit un tarif imbattable de 2,22 euros le kilo. Il se compose de légumes trop petits, trop gros, fendus ou en excédent de stock chez le producteur, conservant cependant toutes leurs saveurs. Le site propose également un rayon épicerie sucrée (jus de fruits, confiture, compote, miel) et salée (saucisson, œufs, huile d'olive), le tout issu de petits producteurs. En choisissant l'abonnement, vous réalisez des économies: 1 euro de réduction par panier, 10% de réduction sur les produits à l'unité. Potager City est disponible principalement dans les grandes villes (Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Nantes, Toulouse, Rennes, Montpellier, Clermont-Ferrand).

Le Coq Gourmet sélectionne des box de produits du terroir à déguster chez soi

Le Coq Gourmet propose un assortiment de produits du terroir soigneusement sélectionnés. Les équipes collaborent étroitement avec plus de 150 producteurs partenaires installés sur tout le territoire. Chaque panier est une invitation à découvrir la richesse du patrimoine culinaire français. Vous y trouvez des spécialités régionales comme des terrines, des confitures artisanales, des condiments originaux, des biscuits fins ou des boissons typiques. Le prix d'une box gourmande varie en fonction du contenu et de la formule choisie. Les abonnements permettent de bénéficier de tarifs dégressifs avec un engagement de 3, 6 ou 12 mois. La box Découverte est proposée à partir de 37,99 euros , et la box Dégustation à partir de 42,99 euros . Cela inclut:

5 produits salés/sucrés;

livret descriptif et conseils de dégustation;

livraison offerte en Chrono Relais;

pour la box Dégustation, une bouteille de vin.

PimpUp commercialise des paniers de fruits et légumes frais à prix réduits avec livraison gratuite

PimpUp vend des paniers de fruits et légumes frais en moyenne 30% moins chers, tout en garantissant une juste rémunération aux producteurs. Vous choisissez entre trois tailles: 3,5kg ( 12,50 euros ), 5kg ( 16,50 euros ) et 7kg ( 23,50 euros ). L'abonnement est flexible et sans engagement. La livraison est gratuite à partir de 12,50 euros . En dessous, elle ne coûte que 1,50 euro . Le site propose également un rayon épicerie antigaspi à ses clients: surplus de stock, problème d'emballage, DDM (date de durabilité minimale) courte. Les réductions peuvent aller jusqu'à 60%. De quoi se régaler sans se ruiner! PimpUp est présent dans le sud de la France (Montpellier, Toulouse, Montauban, Aix-en-Provence, Marseille, Nîmes), et bientôt à Paris.

La Gourmet Box fait découvrir chaque mois la gastronomie d'une région française

La Gourmet Box met en lumière la culture culinaire d'une région différente tous les mois. Les abonnés reçoivent une sélection de produits du terroir soigneusement choisis auprès d'artisans locaux. Ainsi, le panier gourmand du Gers se compose de sept mets, parmi lesquels un vin blanc Côtes de Gascogne Gros Manseng sauvignon Blanc Sec Bio 2022, des biscuits Froma'Gers à base de tomme de vache, un magret de canard accompagné d'une sauce forestière, une confiture de pastèque du Sud-Ouest ou encore des babas à l'Armagnac. Le panier à l'unité coûte 63 euros (+ frais de port). Les abonnés profitent de tarifs dégressifs: 174 euros pour 3 mois, et 318 euros pour 6 mois (soit une économie de 10 euros par panier).

Le circuit court: privilégier la vente directe pour soutenir les producteurs locaux Un circuit court est un mode de commercialisation de produits alimentaires qui limite le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. La vente directe est privilégiée, que ce soit sur les marchés, à la ferme, via une AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysanne) ou un magasin de producteurs. L'objectif de cette démarche est de favoriser la proximité à la fois géographique et relationnelle entre les agriculteurs et leurs clients.

