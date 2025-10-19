«Le Roi lion», «Blanche-Neige», «Zootopie»… ce que les accents des personnages de dessins animés disent des stéréotypes

Dans les versions en anglais des films, la proportion de méchants ayant un accent dit «étranger» (40%) est supérieure à celle qui a un accent américain ou britannique (20%). (crédit : Adobe Stock)

Que racontent les accents des personnages de dessins animés type Disney ou Dreamworks? Mettent-ils en avant la diversité culturelle ou jouent-ils surtout sur les stéréotypes?

Chacun se souvient de l'accent hispanophone du Chat Potté dans Shrek , ou (quasi) russophone de Gru, dans Moi, Moche et Méchant . Or, dans les versions originales comme dans les versions doublées, c'est souvent les accents standards, dits «neutres», qui dominent. Qui ne s'est pas déjà demandé pourquoi Mulan et Rebelle dans les dessins animés éponymes, ou encore Tiana, dans la Princesse et la Grenouille , s'expriment comme des présentatrices télé! Alors quelle est la place des accents, notamment étrangers, dans les dessins animés? Et comment ces accents dialoguent-ils avec les perceptions que nous en avons dans la vie réelle?

Accents et dessins animés, des variations mais pas trop

Dans les années 1990, la chercheuse américaine Rosina Lippi-Green a analysé 24 dessins animés de la franchise Disney, produits entre 1938 et 1994. Cela va de Blanche-Neige au Roi lion (soit 371 personnages au total). Dans les versions originales en langue anglaise de ces films, elle a dénombré 91 personnages qui, en toute logique, ne devraient pas parler anglais: citons le Roi lion qui se déroule objectivement en Afrique avec des patronymes originaires du swahili, une langue parlée en Afrique centrale et orientale (par exemple, mufasa signifie «le roi» ou «celui qui gouverne»).

Or, sur 91 personnages, ils ne sont que 34 à s'exprimer en anglais avec un accent dit «étranger», cette dénomination étant sujette à débat, car elle pose la question des limites de ce qui est étranger. Les autres personnages n'ont «aucun accent» ou plutôt un accent standard.

Le cas de l'ours Paddington, personnage de fiction créé par l'écrivain britannique Michael Bond, n'est pas en reste sur la question. Originaire du Pérou où il s'entraîne avec des ressources pédagogiques britanniques, on lui attribue son nom à son arrivée en Angleterre. Or, de nombreux spectateurs se demandent, dans la presse et sur des forums anglophones après la sortie du film, pourquoi il a un accent anglais britannique plutôt qu'un accent hispanophone en anglais. Ils semblent oublier qu'il s'agit d'un personnage fictif qui pourrait donc avoir n'importe quel accent. L'adaptation française a tranché la question en lui attribuant un accent standardisé (dit «sans accent»). Angela Smith, chercheuse en Grande-Bretagne, souligne qu'il est présenté à l'origine, par son créateur, comme ayant une petite voix, loin de l'agressivité d'un ours et sans accent étranger, mais ayant adopté la langue de la culture dominante anglo-saxonne.

Luca Valleriani de l'Université La Sapienza, à Rome, a étudié le cas du long-métrage d'animation Zootopie , produit par Disney, qui met en scène des animaux anthropomorphiques– c'est-à-dire reprenant des traits humains. Dans cette ville peuplée d'animaux, un officier lapin doit collaborer avec un renard arnaqueur pour résoudre une affaire. Dans la version originale, c'est-à-dire anglophone, plusieurs personnages ont des accents états-uniens et trois ont des accents dits «étrangers»: une pop star a l'accent latino-américain (doublée par Shakira), un patron de mafia a l'accent italien américain et un chef de la police a l'accent de l'est londonien avec une touche sud-africaine.

Dans les adaptations danoise et française du film, deux de ces accents (la pop star et le chef de la police) ont été standardisés. En France, l'accent italien du patron de la mafia a presque disparu en étant substitué par une qualité de voix et une prosodie spécifiques qui s'ajoutent à une musique clichée de l'Italie jouée lorsqu'il s'exprime. La version italienne a adapté ces différents accents, en attribuant aux personnages des variétés régionales italiennes: napolitaine, sicilienne et toscane, notamment.

Des accents et des stéréotypes

Le film Zootopie est un bon exemple d'usage stéréotypé des accents. Il propose un message humaniste selon lequel la race et l'apparence physique n'ont rien à voir avec le fait d'être mauvais ou bon. Et pourtant, il charge les accents de stéréotypes, particulièrement ceux, régionaux, renvoyant à des dimensions sociales, «provinciale» ou «mafieuse». La question du doublage devient ainsi majeure puisque la plupart de ces productions sont produites aux États-Unis et renvoient à des stéréotypes ou clichés états-uniens ou anglophones.

Lippi-Green rappelle que le contexte géopolitique se reflète dans les stéréotypes de chaque époque. Prenons les personnages des méchants: pendant la Seconde Guerre mondiale, ils parlaient avec un accent japonais ou allemand; pendant la guerre froide, avec un accent russe, et pendant les guerres d'Iran ou d'Irak, avec un accent arabe, identifiant ainsi les adversaires du héros ou de l'héroïne comme venant de pays «ennemis» des États-Unis.

Toujours selon la chercheuse Lippi-Green, les producteurs utilisent ces accents pour plusieurs raisons: situer rapidement un espace géographique (accent russe= Russie); faire un raccourci en cataloguant un personnage (accent italien= un mafieux); produire un effet humoristique (accent belge); ou alors, par facilité et pour des questions de coûts, ils vont standardiser les façons de parler. Dans son étude, elle montre aussi, dans les versions en anglais des films, que la proportion de méchants ayant un accent dit «étranger» (40%) est supérieure à celle qui a un accent américain ou britannique (20%). Si son travail relève que l'accent français hexagonal est souvent présenté comme ayant une valeur positive, il fait aussi l'objet de stéréotypes; il est régulièrement associé à des personnages irascibles (le cuisinier dans la Petite Sirène ) ou dragueurs (O'Malley dans les Aristochats ), reflétant le cliché que l'on se fait des Français aux États-Unis.

Un impact sur la construction des représentations

Les discriminations liées à l'accent ne sont pas toujours évidentes ni explicites. On peut noter que dans les films d'animation, les personnages qui, en plus d'un accent, ont aussi d'autres caractéristiques très différentes des personnages principaux, sont souvent relégués à des rôles secondaires. Ils peuvent aussi avoir des rôles de premier plan avec des opportunités réduites (le méchant manipulateur doit être vaincu sans rédemption possible). Parallèlement, les études semblent montrer que les personnages de méchants sont régulièrement affublés d'un accent britannique, qui leur donnerait de la crédibilité, car il renverrait à des traits de caractère alliant une intelligence redoutable et une faible moralité. Dans la version anglophone du Roi lion , Mufasa (le roi de la savane) a un accent américain, tandis que son frère, Scar, a un accent britannique.

Si l'on connaît peu l'impact direct de ces accents sur les jeunes enfants, Patricia Kuhl a pu démontrer que les nourrissons américains âgés de 9 à 10 mois peuvent activer un apprentissage phonétique (dans ce cas, le mandarin) à partir d'une exposition humaine en direct, mais que cet apprentissage ne se fait pas avec la télévision. Cela suggère que, chez le très jeune enfant, l'interaction sociale réelle renforce la capacité à s'approprier de nouveaux sons. Kossi Seto Yibokou souligne que les étudiants français qui apprennent l'anglais à l'université sont largement influencés par la prononciation américaine des séries. Il est donc possible de penser que l'impact des écrans sur les accents peut dépendre de l'âge.

Lippi-Green compare l'accent à une Maison des sons que l'on construit, puis décore, aménage et étend en fonction de ses rencontres. Les individus adaptent (in)volontairement leurs accents en fonction des situations et du temps qui passe. Les films, dessins animés, mangas et autres médias peuvent influencer notre perception des accents de manière complexe. Parfois, ils diffusent une image caricaturale des accents, ce qui nous habitue à être plus à l'aise avec ce qui nous est familier (ce que l'on présente comme un «non-accent» ou un accent «neutre») et méfiants envers ce qui semble différent de nous (les accents que l'on identifie comme «étrangers» par exemple).

Faire entendre des accents différents mais non stéréotypés, dès le plus jeune âge, contribue à favoriser la capacité universelle à se comprendre les uns et les autres, peu importe sa façon de parler. Plutôt que de supprimer ou corriger les accents, on peut aider à mieux les comprendre.

Par Grégory Miras (Professeur des Universités en didactique des langues, Université de Lorraine) et Mélanie Lancien (Maîtresse de Conférence en linguistique)

A lire aussi:

Censurer ou protéger les enfants? Les livres de jeunesse, une «littérature sous surveillance»

Le rôle du cinéma dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de «la Bataille du rail» à «la Grande Vadrouille»

La 5G est-elle plus sûre que la 4G et la 3G?

Cet article est issu du site The Conversation