Mondial Relay a raccourci le délai pour récupérer un colis : vous n'avez plus que cinq jours

Vous avez désormais cinq jours pour récupérer un colis pris en charge par Mondial Relay. (illustration) (ha11ok / Pixabay)

Attention si vous avez l'habitude de recevoir des produits via Mondial Relay. La société vient de réduire le délai maximum durant lequel les colis sont conservés dans les points relais et les lockers, rapporte Actu.fr . Ils seront désormais conservés cinq jours calendaires (dimanches et jours fériés inclus) contre huit auparavant. Cette nouvelle règle est entrée en vigueur le 8 octobre dernier.

Des rappels envoyés à l'approche de la date limite

Mondial Relay veut ainsi « fluidifier le trafic des colis » et éviter les engorgements dans ses points de collecte. « Si on a un point de contacts remplis de colis, cela empêche les consommateurs de déposer et de récupérer des colis » , explique ainsi à actu.fr Marie Bravi, directrice réseau pour Mondial Relay.

Mondial Relay se veut cependant rassurant en rappelant que « 99 % de clients viennent récupérer leur colis dans un délai de trois jours. Et même 61 % le jour J » . Pour accompagner ses clients, la société envoie une alerte le jour de l'arrivée du colis et des rappels réguliers à l'approche de la date limite de retrait. Soyez vigilant car si vous ne récupérez pas votre colis dans le délai imparti, il est automatiquement retourné à l’expéditeur. « Il n’est pas possible de prolonger le délai de garde de votre colis » , prévient mondial Relay sur son site.