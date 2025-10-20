Ces arnaques au bois de chauffage menacent votre budget cet hiver

De bons réflexes permettent d’éviter les arnaques lors des commandes de bois de chauffage. ( crédit photo : Getty Images )

La Direction des fraudes alerte sur les arnaques et pratiques douteuses

Avec la hausse des prix de l’électricité et du gaz, un nombre croissant de Français se tournent vers le chauffage au bois. Plus de 7 millions de foyers utilisent ce matériau comme source d’énergie. Cet engouement entraîne une multiplication des escroqueries et pratiques douteuses. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête en 2023-2024. Sur 185 entreprises contrôlées, 45 avertissements et 29 injonctions ont été délivrés. Parmi les principaux faits reprochés, on distingue:

le manque de clarté dans les informations fournies au consommateur: défaut d’affichage du prix du bois ou des frais de livraison;

le non-respect du droit à la rétractation;

les pratiques commerciales déloyales: tromperies sur la longueur des bûches, le taux d’humidité ou les essences de bois;

le démarchage téléphonique abusif.

En parallèle, la DGCCRF met en garde contre l’explosion des fraudes en ligne, via de faux sites Internet, des sites de petites annonces comme LeBonCoin et la marketplace de Facebook, ou des chaînes de discussions sur WhatsApp ou Telegram. Les malfaiteurs n’hésitent pas à usurper l’identité d’entreprises existantes pour tromper les acheteurs avec des offres particulièrement attractives.

Vente de bois: quelles sont les obligations légales?

Il existe trois types de bois de chauffage:

les bûches de bois traditionnel;

les granulés de bois ou pellets;

les bûches compressées.

Depuis le décret du 30 mars 2022 , les professionnels sont tenus de vous fournir une facture détaillée en amont du paiement. Celle-ci doit impérativement comporter les éléments suivants:

la quantité de bois: elle est mesurée en mètres cubes. Le stère n’est plus reconnu comme unité légale;

le type de bois;

la longueur de la bûche;

le taux d’humidité, complété par la mention «prêt à l’emploi» si le bois est sec, ou «à sécher avant emploi» avec le temps de séchage optimal dans le cas contraire. Le taux d’humidité dépend du type de combustible. Il ne doit pas excéder 20% pour les bûches, et 10% pour les granulés ou pellets.

Les bonnes pratiques à adopter pour éviter les arnaques

Assurez-vous que l’entreprise existe.

L’entreprise doit être enregistrée sur des plateformes officielles comme societe.com ou pappers.fr. Malheureusement, les usurpations d’identité se multiplient. Pour vérifier l’authenticité du vendeur, nous vous conseillons de vous rendre sur place ou de lui téléphoner.

Vérifiez les mentions légales sur le site Internet.

En France, ces informations sont obligatoires. Cela comprend le numéro de SIRET, les coordonnées complètes de l’entreprise et les conditions générales de vente.

Méfiez-vous des offres trop alléchantes et des promotions irréalistes.

Prenez le temps de vérifier les prix du marché et de comparer les offres de plusieurs fournisseurs. Il est rare de trouver du bois de chauffage en dessous de 70 euros /m³.

Faites confiance aux labels et certifications.

Pour éviter toute mauvaise surprise, tournez-vous vers des professionnels proposant des produits labellisés. Flamme Verte, PEFC ou FSC sont des références à connaître. Les certifications DINplus, ENplus et NF Biocombustibles solides apportent des garanties en matière de performance et de sécurité. Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site de l’ONF (Office national des forêts).

Ne payez jamais avant d’avoir réceptionné et vérifié la conformité de la marchandise.

Ces astuces permettent de payer votre bois moins cher - L’achat groupé permet d’obtenir des tarifs avantageux sur le bois ou les granulés en négociant directement avec le fournisseur. Vous pouvez consulter le site Achetons groupé ou Choisir son pellet pour être informé de la prochaine édition. Au niveau local, passer une commande groupée avec ses voisins permet a minima de faire des économies sur les frais de livraison. - Dans certaines communes, les particuliers peuvent se procurer du bois de chauffage à un prix modique grâce au droit d’affouage. Cette tradition ancestrale permet aux habitants de couper du bois sur une parcelle de la forêt municipale. La mairie fixe les conditions de participation, avec un éventuel tirage au sort en fonction de la demande, les quantités et le tarif. - Le prix du bois de chauffage fluctue en fonction de la demande saisonnière. Effectuer sa commande au printemps ou en été est une bonne stratégie pour réduire la facture.

À lire aussi:

Pouvoir d’achat: comment bénéficier du “chèque énergie bois”?

Comment réduire votre facture de gaz/électricité pendant l’hiver?

Rhume, grippe… ces aliments pour booster son immunité durant l’hiver