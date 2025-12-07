Découvrez 5 villages fantômes incroyables sans vous ruiner

Les villages fantômes sont devenus des lieux touristiques à part entière. ( crédit photo : Getty Images )

Ce village fantôme se trouve à quelques kilomètres de Roissy

Le bourg du Vieux Pays de Goussainville a été déserté à partir de 1973 à cause des nuisances sonores causées par la proximité de l’aéroport de Roissy. À l’époque, Aéroports de Paris (ADP) a racheté une grande partie des bâtiments pour les raser. L’église Saint-Pierre-Saint-Paul étant classée monument historique, ADP n’a pas pu détruire l’édifice, ni les autres constructions situées dans un rayon de 500 mètres. Le quartier a été laissé à l’abandon, et les bâtisses murées semblent figées dans le temps. Le site Internet du Grand Roissy met à disposition un parcours patrimonial insolite. Il permet de découvrir l’église, les anciennes écuries en pierre de taille, une maison de maître abandonnée au milieu d’un joli parc, le café «Le Paradis» et son enseigne dédoublée, ou encore l’artère principale, la rue Brûlée. Environ 300 personnes vivent toujours ici. Le bourg compte une école et un commerce vendant des livres d’occasion, Goussainlivres .

Oradour-sur-Glane conserve la mémoire de la Seconde Guerre mondiale

Le village d’Oradour-sur-Glane est situé dans la Haute-Vienne, à 22 kilomètres de Limoges. Il est tristement célèbre pour le massacre perpétré par les nazis. Le 10 juin 1944, un régiment de Waffen SS incendia le village et assassina 643 hommes, femmes et enfants. Le site a été classé monument historique dès 1946. Depuis 1999, le Centre de la mémoire permet d’accéder librement aux ruines du village martyr. Il propose des expositions et des visites guidées ( 7 euros par personne, forfait famille à 22 euros ).

En Corrèze, le village abandonné de Clédat renaît grâce à des passionnés

Niché au cœur de la forêt, en bordure du plateau de Millevaches, le village de Clédat a été fondé au XIIe siècle autour d’un hospice destiné à accueillir les pèlerins et les voyageurs. Il s’est ensuite développé et a prospéré grâce à l’agriculture. Au tout début du XXe siècle, Clédat comptait encore 37 habitants. Isolé, sans électricité ni eau courante, il a été définitivement abandonné en 1963. Aujourd’hui, l’association Renaissance des vieilles pierres veille à la conservation de ce site magique et envoûtant. Le village est en accès libre. Au milieu des blocs rocheux, on peut y admirer la chaumière et son four, la chapelle Sainte-Madeleine du XIIe siècle rénovée, la fontaine, ainsi qu’un très beau panorama sur la vallée de la Corrèze. Le lieu accueille de multiples événements artistiques et culturels à la belle saison.

Dans le Vexin, Theuville est devenu un décor de cinéma

À 45 kilomètres au nord-ouest de Paris, le village de Theuville offre une véritable plongée dans le temps. En 1915, le marchand d’armes Basil Zaharoff acquit le château de Balincourt. À sa mort en 1936, sa fille hérita de la demeure et racheta l’ensemble des terres et des habitations du village. Theuville s’est progressivement vidé de ses habitants à partir des années 2000. Il n’en resterait aujourd’hui que quelques dizaines. Les promeneurs découvrent l’usine de tourteaux désaffectée, l’église Saint-Claude du XVIe siècle et la gare abandonnée depuis les années 1950, où la nature a repris ses droits. La commune vit essentiellement des recettes du cinéma. Elle a entre autres accueilli les tournages de Chocolat avec Omar Sy, Au Revoir là-haut avec Albert Dupontel et aussi plusieurs épisodes de la série Un village français .

Occi est le plus célèbre village fantôme de Corse

Occi est voisin de Lumio, en Balagne (Haute-Corse). Perché à 377 mètres d’altitude, ce hameau déserté suspendu au-dessus de la baie de Calvi offre un point de vue exceptionnel sur la mer Méditerranée et la marine de Sant’Ambroggio. Son origine remonterait au XVe siècle, lorsque des habitants du littoral se réfugièrent sur les hauteurs de l’île pour échapper aux attaques de pirates. Le village s’est vidé de ses habitants à partir du XIXe siècle. Le dernier est décédé en 1918. Laissé à l’abandon, Occi est tombé en ruines. Pour y accéder, il faut emprunter un sentier depuis Lumio. Un second chemin part de la route de Lavatoggio, près du camping Le Panoramic (location de bungalow à partir de 392 euros la semaine. Tarifs à la journée pour les emplacements de plein air: 9 euros par adulte, 5 euros par enfant; 6,50 euros pour une tente, 12 euros pour un camping-car). À leur arrivée, les visiteurs sont subjugués par la beauté du panorama et le charme intemporel de ce village d’autrefois.

Les programmes de revitalisation des villages se multiplient Depuis juillet 2024, plus de 20.000 communes bénéficient du dispositif France ruralités revitalisation (FRR), successeur des ZRR (Zones de revitalisation rurales). Le programme «Villages d’avenir» initié en 2024 s’adresse aux communes rurales de moins de 3.500 habitants. Piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), il accompagne les maires porteurs de projets d’aménagement et de développement, comme la réhabilitation de bâtiments, la réouverture de commerces de proximité, la création d’équipements sportifs ou culturels. Plus de 3.000 communes en ont déjà bénéficié.

À lire aussi:

Chevreuse, Milly-la-Forêt, Montfort-l’Amaury, 3 magnifiques villages au sud de Paris pour un dépaysement garanti

Simulateur de ski, curling, village montagnard en bord de Seine… Quel budget pour des activités hivernales en Île-de-France?

Comment passer Noël à la montagne à la dernière minute?