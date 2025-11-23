Covoiturage: un bon plan pour voyager pas cher en France et à l’étranger

Le covoiturage permet de voyager pour seulement quelques centimes du kilomètre, en France comme à l’étranger! ( crédit photo : Getty Images )

Gagner de l’argent sur vos trajets domicile-travail

Presque 85% des Français voyagent seuls sur la route du travail, selon le 7e baromètre de l’autosolisme publié cette année par VINCI Autoroutes. Chaque semaine, ils parcourent 172 kilomètres entre leur domicile et leur lieu de travail. Ils émettent également 13% des émissions des effets de gaz liés au transport. Ces trajets pèsent aussi sur leur portefeuille. En 2024, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) a estimé le coût annuel d’une voiture à 3.763 euros , dont 1.127 euros en carburant ou en électricité.

Il est pourtant facile de réduire les coûts d’usage de la voiture tout en favorisant la convivialité. En effet, de nombreuses applications existent pour covoiturer au quotidien. La plus connue est celle du leader français Blablacar, Blablacar Daily . Selon la plateforme, les conducteurs reçoivent en moyenne entre 1,5 et 8 euros par passager et par trajet en réalisant jusqu’à 130 euros d’économies par mois!

Le covoiturage est aussi économique pour les passagers

Le covoiturage domicile-travail représente aujourd’hui l’une des solutions les plus économiques pour les passagers. Dans de nombreuses régions, les trajets peuvent même devenir quasiment gratuits grâce aux subventions publiques et aux partenariats avec les plateformes. La dépense quotidienne se rapproche souvent de zéro ou d’une somme symbolique bien inférieure au coût d’un ticket de transport en commun.

Dans les Hauts-de-France, par exemple, la communauté de communes des Sablons prend entièrement en charge le prix du trajet pour les passagers utilisant Blablacar Daily. Aucuns frais à prévoir pour se rendre au travail. En Île-de-France, les utilisateurs de Klaxit (Blablacar Daily) bénéficient aussi de trajets gratuits grâce au soutien de la région. Cela permet de réduire leur budget mobilité à zéro euro pour les trajets du quotidien. D’autres collectivités proposent des tarifs très bas au lieu d’une gratuité totale. À Rennes, les passagers inscrits au service Coivoit’Star déboursent 0,50 euro par trajet, un niveau de dépense imbattable par rapport au coût moyen d’un déplacement urbain. Sur l’application Karos , le prix se veut comparable à celui d’un titre de transport classique, avec la promesse d’un trajet en voiture pour le prix d’un ticket de bus. C’est une façon efficace de maîtriser son budget au mois.

Certaines alternatives fonctionnent aussi sur un modèle sans commission. C’est le cas de Mobicoop , une plateforme coopérative ne prélevant aucuns frais sur les trajets, laissant la possibilité aux utilisateurs de choisir un prix juste, souvent très inférieur à celui des autres modes de transport.

Voyager en France en covoiturage

Évidemment, le covoiturage n’est pas réservé aux trajets du quotidien. Il est tout à fait possible de partager un trajet pour partir ou en vacances ou pour de longs trajets ponctuels. Par exemple sur Blablacar, il est possible de trouver un aller simple Paris-Lyon à moins de 20 euros , contre 50 euros et plus sur le site de la SNCF. Les passagers bénéficient d’une plus grande souplesse sur les horaires et ils peuvent même négocier directement avec les conducteurs l’adresse de départ et d’arrivée. Certaines plateformes proposent aussi des trajets transversaux (par exemple, Limoges-Clermont-Ferrand ou Toulouse-Bayonne), souvent difficiles à trouver en train sans correspondance.

Le covoiturage permet faire des rencontres à l’étranger

Le covoiturage séduit au-delà des frontières françaises. En Espagne, il est tout à fait possible de trouver un trajet entre particuliers avec l’appli Tribuapp. En Inde, Blablacar connaît un développement fulgurant. Cet été, la plateforme a enregistré plus de 2 millions de trajets.

Au Canada, Poparide compte plus de deux millions d’utilisateurs et propose des trajets interurbains à partir de quelques dollars. Un Montréal-Québec se trouve, par exemple, autour de 10 à 15 dollars canadiens , soit bien moins que le bus ou le train. Aux États-Unis, un pays où la voiture est reine, il est aussi possible de voyager en covoiturage avec la plateforme Carpoolworld. En Australie, l’application Rooride met les particuliers et les backpapers en relation pour partager des trajets sur de longues distances, parfois dès 5 dollars australiens selon l’itinéraire. Il existe de nombreuses autres applications un peu partout dans le monde pour covoiturer. C’est une option intéressante pour voyager loin des sentiers battus!

Cette check-list vous permet de covoiturer en toute sérénité Avant de proposer des trajets en covoiturage, vous devez vérifier plusieurs points. Le plus important concerne évidemment votre contrat d’assurance. Est-ce qu’il couvre bien les trajets domicile-travail en cas de covoiturage entre amis? Une éventuelle clause interdit-elle la pratique du covoiturage? N’hésitez pas à contacter votre assureur pour rouler sans le moindre risque. Côté passager, privilégiez les paiements sécurisés via une plateforme sûre et reconnue. N’hésitez pas à informer vos proches de vos trajets et du nom du conducteur.

