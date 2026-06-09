Coupe du monde 2026 : plus de 17 000 euros pour un match de poules, les prix exorbitants des billets pour le Mondial

Certains supporters ont dépensé une fortune pour assister à des matchs de la Coupe du monde. (illustration) (Pixabay / jackmac34)

Plus de 17 000 euros pour voir un match de poule. Les prix des billets pour la prochaine Coupe du monde de football, qui débutera ce jeudi 11 juin, atteignent des sommets. Selon une étude de la plateforme SeatPick relayée par Capital , le record pour cette phase de groupes revient pour le moment à l'affiche entre l'Espagne et l'Uruguay qui aura lieu le 27 juin. Un billet pour cette rencontre a été vendu 17 199 euros...

Un billet vendu 5 767 euros pour le match France-Norvège

Qu'en est-il pour les matchs de la France ? Là aussi, certains passionnés ont déboursé une fortune pour assister aux matchs de poule des Bleus. Un billet a été vendu 4 683 euros pour l'affiche contre le Sénégal de Sadio Mané, le mardi 16 juin. C'est bien moins pour le second match de la France, certainement en raison de l'identité un peu moins prestigieuse de son adversaire. Ce sera en effet contre l'Irak le 22 juin, à Philadelphie, avec un billet record à 980 euros.

Enfin, pour le choc de ce premier tour face à la Norvège d'Erling Haaland, qui se jouera le 26 juin à Boston, le billet le plus cher a pour le moment été vendu à 5 767 euros. Et pour ce match qui pourrait être décisif, certains supporters français devront aussi payer la navette entre la ville et le stade. Selon Basta! , le prix du billet a été fixé à 95 dollars (environ 82 euros)...