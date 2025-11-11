Consommation de vin : les Français délaissent le rouge et le rosé au profit du blanc

La consommation de vin a baissé en France sur un an. (illustration) (PhotoMIX-Company / Pixabay)

Entre avril 2024 et avril 2025, les Français ont diminué leur consommation de vins et champagnes achetés en grande surface, d'après l'institut Circana. Ce dernier note par ailleurs une tendance à privilégier le blanc au rouge et au rosé.

Le palais des Français aurait-il changé? Comme le note l'institut de panels Circana pour RTL , les habitudes de consommation de vin se modifient de manière visible. Entre avril 2024 et avril 2025, le blanc a attiré un nombre croissant de consommateurs (+0,6%), à l'inverse du rosé et du rouge, de moins en moins achetés en supermarché (respectivement -6 et -5,1% de volume de bouteilles vendues en grande surface). Les champagnes s'en tirent mieux (-1,8%).

Plus de blanc, moins de rouge

Le rouge ne serait donc plus forcément le vin roi, ce qu'admet le responsable du rayon vins et champagnes pour Carrefour, interrogé par Le Parisien : «Autrefois, les rayons proposaient majoritairement du rouge. Désormais, on est plus sur la règle, un tiers rouge, un tiers blanc et un tiers rosé» , explique-t-il.

Un caviste, questionné par RTL, le confirme : les vins blancs de la vallée du Rhône et de Bourgogne, mais surtout les vins IGP, tirent à présent leur épingle du jeu. Aux magasins de réorganiser leurs rayons pour mieux répondre aux attentes des consommateurs... tout en sachant qu'ils délaisseront fatalement ce secteur pendant leurs courses.

Les Français boivent moins de vin

En effet, l'autre tendance dévoilée par Circana, c'est celle de la baisse de consommation des vins et champagnes. Toutes couleurs de vin confondues, les ventes ont diminué de 4,2% en un an, soit l'équivalent de 35 millions de bouteilles! Les raisons de ce désamour? Elles seraient sanitaires et culturelles, et suivraient le mouvement global mondial de déconsommation de vin en France et dans le monde.

D'ailleurs, selon l'Organisation Internationale du Vin (OIV), citée par Le Parisien , la baisse de la consommation de cette boisson est estimée à 3,6% l'an dernier, au plus bas dans notre pays depuis 1961.

