Connaissez-vous le « Crousty », ce nouveau plat de fast-food qui cartonne ?

Le Crousty est le nouveau venu qui monte dans le secteur de la restauration rapide. (illustration) (Pixabay / junierwong)

Les forces de l'ordre ont dû intervenir samedi 13 septembre, dans le Ier arrondissement de Paris, pour disperser des milliers de personnes venues profiter d'une distribution gratuite de 1 000 « Crousty ». Face à l’affluence, le restaurant asiatique Krousty Sabaïdi, qui médiatisait son ouverture avec la présence d’un influenceur, a dû annuler la distribution.

Ce plat composé de riz, de poulet frit et de nombreuses sauces fait un malheur chez les jeunes depuis un peu plus d’un an, précise RMC Conso . TikTok et Instagram ont contribué à le populariser. Durant l’été 2024, des vidéos montraient de longues files d’attente à l’entrée d’un « Tasty Crousty » situé à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. De nombreuses personnes se filment en train de profiter du plat ultra-calorique.

Des chaines de restaurant en expansion

Krousty Sabaïdi estime être à l’origine du plat. Née dans la région bordelaise, cette franchise, initialement spécialisée dans les plats asiatiques, compte désormais une vingtaine de restaurants et s’est installée au cœur de la capitale. Son concurrent Tasty Crousty ne dispose que de quelques restaurants en Île-de-France, à Lyon et à Grenoble. Mais ces deux chaînes devraient gagner en puissance. « Pour moi, [le Crousty] est le prochain produit de masse du snacking » , précise à RMC Conso Bernard Boutboul, président du cabinet de conseil en restauration Gira.

Le Crousty suit le chemin du burger dans les années 1980 et du tacos plus récemment. De nouvelles enseignes apparaissent, comme « Crousty Factory » , « Crousty One » ou « Crousty San » , pour tenter de prendre une part du gâteau.