5 astuces pour un repas du Nouvel An moins cher

Acheter directement ses produits auprès des producteurs, commander sur Internet, faire un maximum de plats soi-même, demander aux convives d'apporter quelque chose... Il existe des astuces pour réveillonner autour d'un succulent repas sans se ruiner pour autant. Nos conseils.

Astuce n°1: s'approvisionner chez les producteurs

Cette solution peut vous permettre de réduire le coût de vos achats alimentaires pour le Nouvel An, surtout si vous recevez du monde. En achetant directement auprès de producteurs du foie gras par exemple, vous faites des économies sur les marges des distributeurs et contribuez à une meilleure rémunération de l'éleveur. Vous pouvez même tenter de négocier à la baisse le prix en cas d'achat en gros. Vous pouvez procéder de même pour la viande, les légumes ou encore les fruits de mer servis le soir du réveillon. Pour savoir où vous adresser, vous pouvez contacter les comités interprofessionnels de certaines régions comme la Normandie ou le Sud-Ouest.

En adoptant durablement cette pratique, une économie de 150 euros par an est possible sur l'achat de fruits et légumes, en passant par le circuit court de producteurs locaux.

Astuce n°2: commander sur Internet

Si vous n'avez ni le temps ni la possibilité de vous déplacer dans les exploitations, certains producteurs peuvent vous livrer directement leurs produits après commande sur leur site Internet. Reste à les mettre en concurrence pour ne pas être rattrapé financièrement par les frais de port. Vous pouvez également vous rendre sur des sites comme Pourdebon regroupant plus de 10.000 produits frais et d'épicerie fine, en provenance directe de 400 producteurs ou en profitant des promotions de grandes enseignes comme Carrefour (partenaire The Corner *), si vous passez par le drive.

Astuce n°3: faire un maximum de plats vous-même

Cette règle vaut notamment pour les amuse-bouches ou encore les desserts. En faisant vos plats vous-même, vous ferez des économies. Un poulet rôti au miel et épices ne demandera pas plus d'une quinzaine d'euros pour être réalisé. Un velouté de courge butternut aux châtaignes en entrée se fait assez facilement avec une dizaine d'euros en poche. Et si vous optez pour la bûche le soir du Nouvel An, il faut compter entre 5 et 10 euros pour la fabriquer. L'autre avantage du fait maison est de permettre de mieux doser les quantités et ainsi proposer un repas moins riche et plus équilibré.

Astuce n°4: dénicher des aliments moins onéreux

Le plus souvent, seuls certains aliments du réveillon viennent alourdir votre budget. Pour pallier ce problème, vous pouvez trouver des produits de substitution de qualité. Par exemple, au lieu du saumon fumé, misez sur la truite fumée. Le kilo de saumon fumé de marque Extra Carrefour est à 42,50 euros quand celui de truite fumée est de 39,90 euros le kilo. Idem pour le champagne: le prix moyen d'une bonne bouteille avoisine les 25 euros . Or, en achetant une bonne bouteille de crémant, vous faites une économie considérable. La bouteille de crémant de Loire «L'extra de Langlois» est par exemple à 10,90 euros chez Monoprix (partenaire The Corner *).

Astuce n°5: partager le menu… donc les frais

Pour faire des économies sans rogner sur la qualité de vos aliments, vous pouvez également demander à l'ensemble de vos convives de s'occuper d'une partie du repas du réveillon. Cette méthode économique peut même être optimisée si vous décidez de faire un Tricount entre amis. Ainsi, la participation aux frais sera des plus équitables.

