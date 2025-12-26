Acheter un vélo électrique d’occasion: voici les points à connaître absolument

Un vélo électrique d’occasion coûte 40% à 60% moins cher qu’un modèle neuf. ( crédit photo : Getty Images )

Voilà pourquoi les plateformes multiplient les offres de vélos reconditionnés

L’appel du vélo a été fort pour de nombreux usagers des transports en commun. En plein Covid, ils ont décidé de renoncer aux métros et aux bus et se sont mis à pédaler. Ils sont toutefois nombreux à avoir revendu ensuite leur deux-roues. Ils voulaient en acheter un plus performant ou ils se sont rendu compte que ce mode de déplacement ne leur correspondait finalement pas. Les offres de vélos d’occasion récents se multiplient donc depuis deux ans sur les sites comme Neold , Rebike , Upway ou tout simplement sur Leboncoin . Choisir la seconde main permet d’envisager une économie pouvant aller jusqu’à 60%. On trouve facilement des vélos électriques reconditionnés entre 800 euros et 1.500 euros .

Définir ses besoins permet d’éviter les mauvaises surprises

Avant de se mettre à éplucher les petites annonces, il faut se poser les bonnes questions: de quel vélo ai-je besoin? Entre le vélo de route à moteur retirable et un vélo-cargo familial, il y a de multiples autres options. On peut vouloir s’offrir un VTT de descente ou un vélo urbain et pratique. Mieux vaut donc définir clairement l’usage que l’on compte en faire. On peut sinon se laisser rapidement tenter par une annonce ayant l’air alléchante, mais ne correspondant pas à notre pratique. Il est préférable aussi de se fixer une fourchette de prix et de définir ses attentes sur l’état du vélo et la présence d’équipements. La plupart des sites vous proposent des filtres vous aidant à affiner la recherche.

Le reconditionnement est une bonne garantie

Les sites de petites annonces entre particuliers permettent de dégotter les meilleures affaires. Les cyclistes à la recherche d’un modèle très précis peuvent trouver leur bonheur. Évaluer soi-même l’état d’un vélo permet de faire de très bonnes affaires. Cette expertise aide à identifier rapidement la qualité du modèle proposé. Pour un premier vélo en revanche, ou si la technique ne vous intéresse pas, mieux vaut se tourner vers les spécialistes du reconditionnement. Ils assurent la révision générale du vélo et le certifient. C’est une façon d’acquérir un modèle à un prix réduit de l’ordre de 40% par rapport à un vélo neuf, tout en s’assurant de l’expertise d’un professionnel. Certains offrent même un droit de retour sur une période de deux semaines en général et une garantie de 12 mois.

L’expertise de la batterie est le point crucial dans l’achat de votre vélo

La batterie est le point le plus litigieux concernant les vélos électriques d’occasion. La durée de vie d’une batterie de vélo neuf peut aller jusqu’à dix ans. Tout dépend de l’usage fait du vélo et du nombre de kilomètres parcourus. Ce sont donc des questions à poser impérativement au vendeur. Pourquoi vend-il? Combien de kilomètres parcourt-il chaque jour? Utilise-t-il le mode boost, turbo ou sport sollicitant davantage la batterie? Quand votre choix se porte sur un vélo, essayez de trouver l’autonomie affichée par le fabricant pour ce modèle neuf. L’autonomie réelle de la batterie neuve correspond en général aux deux tiers de cette valeur. Pour évaluer l’autonomie du vélo d’occasion, il faut encore pondérer cette donnée en fonction du nombre de kilomètres déjà parcourus. N’oubliez pas également de vérifier l’état du chargeur. Si la batterie est en mauvais état, l’achat d’une nouvelle coûte entre 200 euros et 900 euros selon les modèles.

Voici le point dont il faut se méfier quand vous achetez votre vélo électrique

Le dernier point dont il faut s’assurer est de ne pas acquérir un vélo volé. On estime que 400.000 vélos sont volés en moyenne chaque année en France. 35% d’entre eux sont des vélos électriques. Les sites d’annonces entre particuliers sont un moyen facile de revendre les modèles volés. Depuis le 1er juillet 2021, tous les vélos neufs et d’occasion vendus par un professionnel doivent être marqués. C’est une façon d’assurer leur traçabilité. Essayez sinon de déceler des traces d’effraction et exigez les factures. Sans ces éléments de vérification, vous prenez un risque. Dans le droit français, le recel de bien volé est considéré comme une infraction pénale punie de 5 ans d’emprisonnement et jusqu’à 375.000 euros d’amende.

La check-list indispensable avant d’acheter un vélo électrique d’occasion Le premier réflexe à avoir dans l’achat d’un vélo est basique: l’essayer. Un rapide tour d’une quinzaine de minutes vous permet de vous assurer du bon état des freins, de la suspension et de la chaîne. Vous pouvez également vous rendre compte du poids du vélo et de sa maniabilité. Profitez-en pour inspecter le cadre, les pneus et la présence de lumières. Essayez par exemple de déceler si de la peinture n’a pas été ajoutée pour camoufler d’éventuels défauts et assurez-vous que le numéro de marquage n’a pas été effacé.

