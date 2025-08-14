 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Compteur Linky : ce réglage simple et légal peut vous permettre d'économiser des dizaines d'euros par an
information fournie par Boursorama avec Newsgene 14/08/2025 à 16:30
Temps de lecture: 1 min

Baisser la puissance de son compteur Linky pour payer moins cher, c'est possible. (illustration) (NG)

Vous pouvez réduire vos factures d'électricité en demandant une baisse de la puissance de votre compteur Linky. Attention cependant aux coupures de courant.

Gagner plusieurs dizaines d'euros par an sans aucun effort, c'est possible grâce à une opération méconnue concernant les compteurs Linky. Vous pouvez en effet moduler la puissance de votre appareil, fixée lors de l'établissement de votre contrat, pour l'adapter au mieux à votre consommation.

Généralement, cette puissance est comprise entre 3 et 12 kVa selon la surface du logement, le mode de chauffage, la présence d'une climatisation etc. Les fournisseurs proposent le plus souvent des contrats par tranches de 3 kVa (3 kVa, 6 kVa, 9 kVa, etc.).

Attention aux coupures de courant!

Si vous pensez que la puissance de votre compteur est trop élevée par rapport à votre logement et à vos habitudes, vous pouvez demander à votre fournisseur de la diminuer et ainsi payer moins cher, rapporte Cnews . En effet, vous pouvez économiser entre 10 et 15 euros par an et par kVa. Autrement dit, en passant de 9 à 6 kVa, vous pouvez gagner entre 30 et 45 euros par an.

Attention cependant à bien estimer la puissance dont vous avez besoin. Si vous optez pour une puissance insuffisante, vous risquez d'être confronté à des coupures de courant.

Prix de l'energie
Ecowatt
© Boursorama avec Newsgene

