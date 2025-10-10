Comment repérer les fausses bonnes affaires sur Facebook et éviter les pièges?

Luttez contre les arnaques sur Facebook grâce à quelques astuces pratiques. ( crédit photo : Getty Images )

Facebook est devenu un terrain propice à des arnaques souvent ignorées par les modérateurs. Il est essentiel de savoir quels signes observer pour éviter les pièges. Découvrez nos conseils pour sécuriser vos achats en ligne.

Ces arnaqueurs exploitent des promotions pour piéger les utilisateurs Facebook

Facebook est devenu ces dernières années le réseau social préféré des arnaqueurs. Ces derniers s'appuient sur les contenus sponsorisés pour vous proposer des promotions démesurées, de l'ordre de -70% à -80% sur de grandes marques. En payant le système publicitaire de Facebook, les contenus publiés par ces escrocs sont sponsorisés, plus visibles et touchent donc un plus grand nombre de personnes. L'objectif est de vous inciter à cliquer sur un lien. Face à de telles baisses de prix, l'utilisateur est très facilement tenté. Les modérateurs du réseau social ne s'alarment pas devant la recrudescence de ces contenus dangereux. C'est donc aux internautes de procéder par eux-mêmes aux vérifications nécessaires.

De fausses promotions Facebook exposent les données sensibles des internautes

Le premier réflexe est de se méfier de prix trop bas ou de promotions trop importantes. Un produit proposé à la vente dans le commerce aux alentours de 200 euros et vendu moins de 20 euros sur Facebook est systématiquement une arnaque. Les offres promotionnelles proposant des baisses de 80% ou plus sont aussi une fraude. Par exemple, un lien pour un aspirateur Dyson V12 proposé à 59,90 euros au lieu de 699 euros sur le site de la marque est une arnaque. Si Facebook affiche des annonces pour une montre connectée Apple Watch Series 9 au prix de 29,99 euros , il s'agit sans nul doute d'une contrefaçon. En général, le produit ou la promotion de l'annonce contient un lien cachant un logiciel malveillant. En cliquant, l'internaute risque alors de tomber sur un faux site de e-commerce. Ce dernier ressemble en général à l'original accentuant la supercherie. Le logiciel est capable ensuite de capter toutes les informations saisies par l'utilisateur comme son numéro de carte de crédit, son cryptogramme, son téléphone ou son adresse électronique.

Ces indices trahissent les annonces frauduleuses sur Facebook

Pour se prémunir de ce genre d'arnaque, il faut analyser en détail les annonces proposées. Bien souvent, la qualité de l'image est inférieure à celle des autres publications. Les vraies publicités ont la plupart du temps un design de qualité. Si les informations présentes sont incomplètes autour du produit ou remplies de fautes d'orthographe, il faut se méfier. L'absence du nom ou du logo d'une marque ou d'une entreprise doit également vous alerter. Enfin, l'engagement de l'annonce est un véritable indicateur. Les vraies publicités ont souvent des milliers de likes et de partages. Un post avec peu d'engagement est probablement une arnaque.

Des outils de protection simples et gratuits bloquent les arnaques sur Facebook

Pour se protéger, il est possible d'installer un bloqueur de publicités. Ces derniers sont téléchargeables dans la rubrique «extension» de votre navigateur Internet. Pendant le chargement de la page Web, le bloqueur vérifie si un des éléments de la page est marqué comme étant une publicité. Si c'est le cas, il l'empêche de se charger et donc de s'afficher. Il est ainsi impossible d'être confronté à des arnaques. Il existe aussi le logiciel Anti-Malware pour s'assurer qu'aucun logiciel espion ne soit déjà installé sur votre ordinateur et ne capte vos données personnelles en secret.

Les arnaques aux cartes-cadeaux sur Facebook Marketplace

La Marketplace de Facebook est une plateforme de petites annonces de particuliers intégrée au réseau social. Elle permet aux utilisateurs de vendre, acheter ou donner des produits et services localement. Si vous faites des achats sur la plateforme, il ne faut jamais payer en carte-cadeau, ni vendre ses produits par ce biais. Les vendeurs réclamant un paiement en carte-cadeau récupèrent les numéros et disparaissent sans envoyer votre produit. À l'inverse, les acheteurs souhaitant payer de cette manière risquent de vous fournir des cartes périmées. C'est une arnaque très répandue. Il faut donc privilégier le système de paiement intégré Meta Pay. Les achats effectués ainsi peuvent bénéficier de la politique de protection des achats de Meta. En revanche, si la transaction se fait en dehors de la plateforme, aucun remboursement n'est garanti par l'entreprise.

Une fausse romance avec Brad Pitt lui coûte 830.000 euros et révèle les dangers des arnaques sentimentales L'histoire a fait l'objet d'une large couverture médiatique. Anne, 53 ans, a été victime d'une « romance scam ». Cette dernière lui a coûté près de 830.000 euros. Elle a versé cette somme à un faux Brad Pitt. Ce fait divers est emblématique des nombreuses arnaques amoureuses présentes sur Internet. Pour éviter de tomber dans une escroquerie sentimentale, il faut avoir les bons réflexes. Prenez d'abord le temps de connaître votre interlocuteur et d'être vigilant concernant vos informations personnelles publiées sur les réseaux sociaux. Elles ne doivent pas se retourner contre vous. Les escrocs peuvent en effet se servir de vos publications pour créer du lien avec vous. N'hésitez pas à demander l'avis de vos proches. Lors d'envois de photos, procédez à des recherches inversées sur des sites comme Lenso ou même Google Images . N'envoyez jamais de vidéos intimes de vous, ni d'argent à une personne inconnue. Certaines personnes promettent des rencontres n'ayant jamais lieu. Elles multiplient les excuses et cherchent à instaurer une forme d'isolement. Leur objectif consiste souvent à éloigner leur interlocuteur de ses proches.

