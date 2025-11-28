Comment profiter d’un séjour à Disneyland Paris malgré un budget limité ?

Il est notamment conseillé de réserver plusieurs semaines ou mois à l’avance en choisissant des billets datés. Illustration. (StockSnap / Pixabay)

Passer une journée (ou plus) à Disneyland Paris représente aujourd’hui un coût non négligeable. Entre les billets d’entrée, le transport, l’hébergement, les repas, les achats en boutique et tous les autres extras possibles, la facture grimpe très vite, surtout pour les familles.

Selon Le Mag de la Conso , il faut ainsi compter 200 à 350 euros avec un budget serré, 500 à 700 euros pour un budget moyen et 800 euros pour des foyers capables d’y mettre le prix. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour payer moins cher et profiter des différents espaces et aménagements du parc d’attractions francilien sans se ruiner.

Jour de réservation, promotions...

Une première économie peut se faire dès la réservation des billets d’entrée. Il est ainsi conseillé de réserver plusieurs semaines ou mois à l’avance en choisissant des billets datés, souvent moins chers que les autres. Cela permet de sécuriser une date et de mieux planifier sa visite. Dans le même temps, essayez au maximum d’éviter les périodes de forte affluence : week-ends (prolongés ou non), jours fériés, vacances scolaires…

Si vous n’êtes pas pressé, prenez aussi le temps de comparer les offres et les packs de séjour. Certains forfaits proposent des tarifs bien plus intéressants que si vous réservez séparément vos billets et votre hébergement, par exemple. Surveillez aussi les promotions, notamment en vous inscrivant à la newsletter de Disneyland : le parc propose très régulièrement des réductions ou des entrées gratuites, notamment pour les enfants et les groupes.

Se fixer un budget et s'y tenir

En matière d'hébergement, il est souvent plus intéressant financièrement de séjourner dans un hôtel en dehors du parc, quitte à reprendre les transports. Enfin, limitez au maximum les dépenses à l’intérieur du parc. Apportez vos propres repas pour éviter d’avoir à fréquenter les restaurants du site et limitez les achats dans les nombreuses boutiques souvenirs. L’idéal est de fixer en amont un budget et de s’y tenir, ou d’acheter des souvenirs en dehors du parc, voire sur Internet.