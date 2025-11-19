Comment jouer beaucoup aux jeux vidéo en dépensant peu?

Les plateformes de ( crédit photo : Getty Images )

L’inflation touche également le marché des jeux vidéo

Les jeux vidéo n’échappent pas aux hausses des prix et coûtent de plus en plus cher. Par exemple, le dernier Mario Kart World se vend à 89,99 euros . En 2017, Mario Kart 8 Deluxe , toujours accessible sur Nintendo, était vendu seulement à 59,99 euros . En huit ans, le tarif a donc grimpé de plus de 50%! Même tendance inflationniste chez Playstation: le très attendu GTA VI , dont la sortie est prévue en mai 2026, est d’ores et déjà annoncé à plus de 100 euros en édition standard. L’opus précédent s’était vendu à moins de 70 euros pour sa version console.

La hausse des prix des jeux vidéo s’explique par le contexte économique, l’augmentation des coûts de production, mais aussi par la mine d’or représentée par ce marché. En 2024, 38,3 millions de Français jouaient aux jeux vidéo, contre 34 millions en 2018. Aujourd’hui, ce secteur pèse plus de 5 milliards d’euros , devant le cinéma et le livre. Voilà pourquoi de plus en plus de joueurs cherchent des alternatives économiques pour continuer à jouer sans se ruiner.

Cette solution permet de jouer sans presque rien dépenser

Au lieu d’acheter des jeux vidéo, de plus en plus de joueurs décident de s’abonner à des plateformes de cloud gaming . Ils paient un abonnement mensuel leur permettant d’accéder à un vaste catalogue de jeux anciens et récents, accessibles en téléchargement ou directement en streaming.

Par exemple, avec le Xbox Game Pass de Microsoft, vous pouvez jouer à 50 jeux avec l’abonnement à 8,99 euros , à 200 jeux en payant 12,99 euros par mois et jusqu’à 400 jeux en prenant l’offre à 26,99 euros mensuels.

Sur la plateforme PlayStation Plus , trois offres existent pour jouer en ligne: Essential, Extra et Premium. Elles sont dégressives si vous vous abonnez à l’année. Pour un mois d’abonnement Essential, il faut ainsi compter 13,99 dollars contre 109,99 dollars pour un an (environ 12 et 94 euros ). On peut encore citer Nvidia GeForce Now ( 10,99 euros par mois) et ses 4.000 jeux en ligne, ou encore Luna d’Amazon ( 9,99 euros par mois, gratuit pour les détenteurs d’un compte Prime). Les éditeurs de jeux proposent eux aussi des plateformes de jeux en ligne. Ils misent sur leurs propres licences comme Ubisoft+ (dès 7,99 euros par mois) avec Assassin’s Creed ou EA Play (à partir de 5,99 euros mensuels) avec le jeu FIFA .

En plus d’être économique, le cloud gaming permet de jouer sans investir dans une console. Il suffit d’une connexion Internet et d’un écran (ordinateur, TV connectée, smartphone, tablette, etc.).

La bibliothèque est une alternative économique pour jouer aux jeux vidéo

Souvent méconnues, les bibliothèques municipales et médiathèques sont devenues de véritables trésors cachés pour les amateurs de jeux vidéo. De plus en plus d’établissements proposent un fonds de jeux à emprunter, couvrant les principales consoles du marché: Nintendo Switch, PlayStation ou Xbox. Avec une simple carte d’abonné (gratuite ou à quelques euros par an selon les villes), il est possible de découvrir des titres récents ou cultes sans rien dépenser. La durée d’emprunt est limitée, certes, mais cela pousse à jouer plus régulièrement et à terminer ses jeux - un bon moyen d’éviter d’en accumuler trop sans y toucher.

Top 5 des jeux gratuits les plus téléchargés en 2025 La plateforme d’intelligence numérique américaine Sensor Tower a listé les jeux gratuits les plus téléchargés sur Android en début d’année, en France. Le jeu de stratégie Block Blast! s’impose comme le phénomène de l’année 2025, avec un pic hebdomadaire de 70.600 téléchargements et entre 1,38 et 1,6 million d’utilisateurs actifs au second trimestre. Derrière lui, Royal Kingdom , jeu d’énigmes et d’aventures, totalise 87.700 téléchargements et 150.700 utilisateurs actifs. Près de dix ans après sa sortie, Music Piano 7: Rush Song Games a franchi la barre des 85.500 téléchargements au cours du trimestre, avec près de 177.000 utilisateurs actifs. Le jeu de cartes Vita Mahjong suit de près avec 74.400 téléchargements et plus de 482.000 utilisateurs actifs. Le jeu d’action où l’on tue des zombies, Last War , complète le top 5, avec plus de 60.000 téléchargements et un nombre d’utilisateurs actifs supérieur à 171. 600.

