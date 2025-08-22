Cette révolution beauté séduit de plus en plus de consommateurs

Les masques LED promettent une peau plus lisse, plus ferme et repulpée. ( crédit photo : Getty Images )

Une technologie LED anti-âge redoutable s’invite à domicile

Les lampes LED ( Light Emitting Diode ) sont utilisées depuis une vingtaine d’années dans les cabinets de dermatologie et les instituts de beauté pour traiter divers problèmes de peau comme l’acné, le psoriasis ou la cicatrisation des plaies, mais également lutter contre le vieillissement cutané. Elles sont désormais commercialisées sous forme de masque pour un usage domestique. Fondés sur les principes de la luminothérapie, les masques émettent des ondes lumineuses de longueur variable. Celles-ci pénètrent les différentes couches de la peau afin de stimuler les cellules du derme. On nomme ce processus «photobiomodulation».

Chaque teinte de masque LED permet d’agir selon vos besoins

Les LED sont de petites diodes émettant différentes couleurs. À chaque couleur, correspond une longueur d’onde précise, avec une quantité d’énergie et une pénétration plus ou moins profonde dans la peau selon l’effet recherché.

Les LED rouges émettent de la lumière dans une longueur d’onde allant de 630 à 700 nanomètres (nm). Elles pénètrent le derme profond et stimulent les fibroblastes, également appelées «cellules de soutien», pour favoriser la production de collagène et d’élastine.

Les LED dans le proche infrarouge émettent dans une longueur d’onde allant de 800 à 1.200 nm. Elles pénètrent plus profondément dans la peau jusqu’à l’hypoderme pour améliorer la régénération cellulaire et la cicatrisation.

Les LED de lumière bleue (400 à 470 nm) sont utilisées dans le traitement de l’acné pour leurs propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires.

Les masques LED promettent des résultats multiples

De nombreux bienfaits sont attribués aux masques LED, comme:

une meilleure élasticité de la peau;

la réduction des rides et des ridules;

la diminution des imperfections liées à l’acné;

un teint plus lumineux;

une diminution des rougeurs.

Les masques LED sont-ils sûrs et efficaces?

De nombreuses études scientifiques valident l’efficacité de la lumière rouge. Toutefois, les protocoles diffèrent, en termes de durée de sessions, de puissance des LED et de doses totales de rayons lumineux reçus. Il est plus difficile de tirer des conclusions solides concernant les masques LED, car les études sont menées par les fabricants. De manière générale, l’efficacité des masques grand public est moindre par rapport aux équipements proposés dans les instituts de beauté et centres de dermatologie. La qualité, et donc le prix, est un facteur déterminant. Par ailleurs, la régularité est essentielle pour voir des résultats. Selon le site du service public d’information en santé, Sante.fr , les masques à LED peuvent contribuer à réduire les rides et ridules et favoriser la production de collagène. Cependant, les effets apparaissent après un délai de plusieurs semaines à plusieurs mois. De plus, «on ne sait rien de la persistance de ces effets sur la durée, ni sur d’éventuels effets indésirables à long terme».

