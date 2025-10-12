 Aller au contenu principal
TikTok beauté: le top des routines qui cartonnent (et celles à éviter absolument)
information fournie par Le Particulier pour Conso 12/10/2025 à 08:30
Temps de lecture: 4 min

Certaines routines beauté en vogue sur TikTok sont à la fois coûteuses, chronophages et dangereuses pour la peau. ( crédit photo : Getty Images )

Chaque semaine, une nouvelle routine beauté fait le buzz sur TikTok en nous promettant une peau parfaite. «Morning shed routine», «skin cycling», «routine skincare» en plusieurs étapes font partie des plus connues… Derrière l’effet de mode, que valent ces pratiques? Sont-elles efficaces et sans danger? Combien coûtent-elles réellement? On vous aide à y voir plus clair.

Les routines prisées des ados sont coûteuses et toxiques

Les routines « Get ready with me » («Prépare-toi avec moi») ont beaucoup de succès chez les plus jeunes. La dermatologue américaine Molly Hales s’est penchée sur ce phénomène en analysant 100 vidéos créées par des jeunes filles de 7 à 18 ans. Dans une étude médicale publiée par la revue Pediatrics , elle alerte sur les dangers de ces pratiques. Ces routines beauté comptent en moyenne 6 étapes, pour un coût de 168 dollars ( 146 euros ) par mois. Certaines dépassent 500 dollars ( 437 euros ) par mois.

Dans les 25 vidéos les plus populaires, les jeunes filles appliquent en moyenne 11 ingrédients actifs sur leur peau simultanément. Les plus répandus sont les acides alpha hydroxylés (AHA), des agents exfoliants contribuant à uniformiser le teint et réduire les ridules. Selon la dermatologue, ces applications multiples aggravent le potentiel irritant, en particulier auprès des préadolescentes et adolescentes à la peau immature. Ces substances sont également connues pour augmenter la sensibilité au soleil. À cela, s’ajoutent les parfums, huiles essentielles et agents de conservation susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Seul un quart des routines inclut un écran solaire. Il s’agit pourtant du seul produit recommandé pour ce groupe d’âge.

La routine «caveman skincare» inquiète les dermatologues

À l’opposé de la routine en plusieurs étapes, la méthode « caveman » ou «homme des cavernes» prône au contraire le « no skincare ». Ce courant minimaliste bannit toute application ou intervention: pas de nettoyant, pas d’exfoliant, pas de crème et, pour les plus extrêmes, pas d’eau. Pour les dermatologues, supprimer l’hygiène de base est contre-productif, surtout en cas d’acné. L’absence de protection solaire est par ailleurs jugée irresponsable. En effet, l’exposition aux UV est la première cause de vieillissement prématuré de la peau, mais aussi de cancers cutanés. Pour une peau saine, il est préférable d’opter pour une routine simple en misant sur des formules douces et de se protéger du soleil.

La «morning shed routine» promet une peau radieuse au réveil

Cette routine beauté maximaliste consiste à mettre à profit ses heures de sommeil en multipliant les soins et accessoires avant de se coucher pour avoir une peau éclatante au réveil, et ainsi optimiser son apparence dès le matin. Les nombreuses étapes incluent par exemple:

  • plusieurs couches de crème, masques et sérums;
  • des patchs pour les yeux;
  • du ruban adhésif pour lifter le visage et maintenir la bouche fermée;
  • des bigoudis pour obtenir des ondulations sans effort;
  • un bonnet en soie pour protéger les cheveux…

La « morning shed routine » est pointée du doigt par les dermatologues. Selon ces derniers, la phase de sommeil correspond à une période de récupération et de régénération pour la peau. Il est déconseillé de superposer des soins épais pour ne pas risquer d’obstruer les pores et de provoquer des éruptions cutanées. Par ailleurs, dormir toute une nuit avec des ingrédients actifs conçus pour être appliqués pendant une courte période peut entraîner une décoloration de la peau, un dessèchement et des irritations.

Le «skin cycling» simplifie la routine beauté

Cette routine du soir a été développée par la dermatologue new-yorkaise Whitney Bowe pour revenir à l’essentiel en limitant le nombre de produits. Elle promet d’obtenir une peau régénérée en se concentrant sur un seul actif à la fois, utilisé par alternance lors de cycles de 4 nuits.

  • Première nuit: exfoliation chimique. Après avoir nettoyé sa peau, on applique un sérum ou un masque à base d’AHA (acides de fruits) ou de BHA (acide salicylique). Cette première étape permet d’éliminer les cellules mortes et impuretés, affiner le grain de peau et unifier le teint.
  • Deuxième nuit: application d’un sérum au rétinol. Ce dérivé de la vitamine A possède des vertus anti-âge. Il booste le renouvellement des cellules et favorise la production de collagène. Pour lutter contre le risque d’assèchement, on l’associe à une crème hydratante.
  • Troisième et quatrième nuits: récupération. On privilégie des actifs hydratants et nourrissants comme l’acide hyaluronique, l’aloe vera ou les céramides pour protéger la barrière cutanée et aider la peau à se régénérer.

Cette routine minimaliste est ultra-rapide et ne nécessite qu’un petit nombre de produits. Elle permet à l’épiderme de se renouveler pour un effet «peau neuve» et un teint éclatant en quelques semaines. On peut enchaîner plusieurs cycles de 4 jours avant de faire une pause.

Nos conseils pour une routine beauté efficace sans vous ruiner

- Optez pour les produits multifonctions, comme le lait-crème concentré d’Embryolisse. Ce soin devenu culte peut être utilisé comme crème de jour, base de maquillage, masque beauté et démaquillant.

- Privilégiez un petit nombre d’actifs ciblés pour garder le contrôle de votre budget et éviter les réactions indésirables de votre peau.

- Pour une peau en bonne santé, concentrez-vous sur les fondamentaux: nettoyage doux, hydratation et protection solaire.

Certaines tendances comme le « morning shed » attirent par leur aspect spectaculaire et leur promesse de teint éclatant, mais elles sont à la fois coûteuses et chronophages.

