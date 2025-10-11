Comment l’IA révolutionne Leboncoin: les astuces pour acheter plus vite et mieux

Leboncoin révolutionne la manière de faire des recherches sur son site grâce à l’IA. ( crédit photo : Getty Images )

Leboncoin intègre l'intelligence artificielle (IA) pour simplifier vos recherches: grâce à une nouvelle fonctionnalité, il est désormais possible d'utiliser une simple photo pour retrouver un produit similaire sur la plateforme. Vous avez repéré un meuble chez un ami? Prenez-le en photo, l'IA se charge du reste. Cet outil malin et prometteur transforme la manière de chiner en ligne. On vous explique tout.

L'intelligence artificielle simplifie la chasse aux bonnes affaires sur Leboncoin

Leboncoin entre dans la cour des grands. Le site de vente de seconde main lancé en 2006 fait sa mue vers l'intelligence artificielle (IA). L'intelligence artificielle vient d'être intégrée à son moteur de recherche depuis quelques mois à peine. Comme pour Ali Express ou Google Lens , il est désormais possible de photographier un produit en magasin ou chez un ami pour tenter de le dénicher sur la plateforme. L'IA va vous proposer l'ensemble des autres biens de consommation similaires à celui pris en photo dans les catégories mode, maison & jardin, famille, loisirs ou véhicules. La seule condition pour trouver (peut-être) la pépite: télécharger directement dans l'appli une photo nette et lumineuse!

L'algorithme personnalise l'interface des utilisateurs pour mieux cibler leurs envies

Les algorithmes de recommandation ont également été entièrement revus. Désormais, votre interface va se modifier au fil de vos achats pour vous proposer les produits les plus pertinents possibles. L'IA va s'appuyer sur votre historique de navigation, sur vos recherches précédentes, les annonces consultées et les favoris enregistrés. L'objectif est de proposer une expérience plus intuitive et pertinente. Pour soutenir cette stratégie axée sur la personnalisation et la performance, Leboncoin mobilise près de 600 collaborateurs techniques, spécialisés dans la data, l'intelligence artificielle et l'ingénierie logicielle. Ils assurent la gestion en temps réel de près de 67 millions d'annonces actives sur la plateforme.

L'intelligence artificielle rédige l'annonce idéale en quelques secondes

L'IA du site vient également vous assister si vous souhaitez vendre en quelques clics un produit. À partir d'une simple photo et du titre d'un produit, il est possible de générer une annonce détaillée, sans faute d'orthographe d'un produit à vendre. L'IA du site Leboncoin propose ensuite un prix cohérent avec l'état du marché et vous recommande même le mode de livraison le plus adapté. À ce jour, cette dernière application est seulement disponible pour les catégories «Jeux et jouets», «Jeux vidéo» et «Électroménager». Il est prévu de l'étendre à l'ensemble du site dans le courant de l'année.

La réalité augmentée révolutionne l'achat en ligne avec des essayages virtuels

Les innovations présentées par Leboncoin sont spectaculaires. Elles symbolisent le début d'une nouvelle manière d'acheter ou de vendre en ligne grâce à l'IA. Google Shopping propose désormais une nouvelle fonctionnalité appelée Vision Match. Grâce à la réalité augmentée, les usagers peuvent essayer virtuellement des vêtements et du maquillage avant de les acheter. Cet outil permet de trouver plus facilement un vêtement sur Internet à travers une simple description à l'écrit ou à l'oral du produit. Ces outils sont en cours de déploiement aux États-Unis et vont sans nul doute arriver prochainement en Europe.

Vers la fin des bonnes affaires sur les plateformes de seconde main? L'optimisation des prix par les algorithmes joue-t-elle en défaveur des consommateurs? C'est l'idée sous-entendue par de multiples experts du secteur. Elles peuvent se renforcer avec le développement de l'IA dans le e-commerce. Des plateformes comme Amazon sont en mesure aujourd'hui d'ajuster en temps réel les prix et de les optimiser en fonction des stocks. Cette volatilité peut donc conduire un usager à payer plus cher un produit s'il ne l'achète pas au bon moment. Pour pallier cette situation, des sites comme camelcamelcamel.com surveillent l'évolution des prix sur Amazon et préviennent les clients en cas de baisse. L'appétence des usagers pour la seconde main et ses prix doux reste en effet très importante. En France, en 2023, 73% des Français avaient acheté un produit de seconde main selon l'étude Novascope Seconde main, édition 2023.

