Cette bière bio et artisanale ne doit pas être consommée, elle contient un produit interdit

Une bière brassée à Villenave-d’Ornon (Gironde) et vendue partout en France est rappelée en urgence. (illustration) (MANFREDRICHTER / PIXABAY)

Le site Rappel conso a publié une fiche d'alerte concernant une bière artisanale fabriquée dans la région bordelaise . Celle-ci a été produite par la brasserie Winterholer sous les noms « Bière de Récolte » ou « Bière Fleur de chanvre » , et distribuée entre le 1er juin 2023 et le 23 mai 2025. Problème : la boisson contient des fleurs de chanvre biologique, un élément interdit par l'Union Européenne.

Le règlement européen n'accepte dans les recettes que les graines, les huiles de graines et les infusions de feuilles de chanvre. Il est donc recommandé de ne pas consommer la bière vendue en bouteilles de 50 cl et de la rapporter en point de vente en échange d'un remboursement. Encore faut-il en avoir dans ses placards, la boisson ayant été commercialisée pendant deux ans par différentes enseignes comme Biocoop, V and B ou Vinobeer.

« Une petite surprise »

De son côté, Rémi Winterholer, fondateur de la brasserie située à Villenave-d’Ornon, s'étonne de ce rappel : « Ça a été une petite surprise, car c’était un produit très apprécié de mes clients » , confie-t-il au Figaro . « Ce qui me révolte, c’est que les fleurs de chanvre sont vendues pour être fumées ensuite, dans certaines boutiques ou dans les tabacs, et qu’on ne puisse pas les utiliser dans l’alimentaire » , dénonce le brasseur. Tout en assurant que son produit ne présente aucun danger pour la santé des consommateurs.