Ces sites proposent des aliments sans gluten à prix avantageux

Manger sans gluten coûte souvent plus cher. Pourtant, il existe des options accessibles. Intolérant, sensible ou simplement curieux, chacun peut trouver des produits savoureux sans se ruiner. Voici 4 sites à connaître pour consommer sans gluten à petit prix.

Ce site propose des aliments sans gluten à petit prix

La Fourche est une grande épicerie bio et pas chère en ligne. Elle possède son rayon sans gluten. On y trouve des farines, des pâtes issues de légumineuses ou de sarrasin, mais aussi des pains, céréales, petit déjeuner, cakes, cookies et même des bières sans gluten. Il y en a pour tous les goûts et toutes les intolérances. Ces produits s'accompagnent régulièrement de réductions intéressantes. Le muesli sans gluten est ainsi vendu à 3,39 euros les 500 grammes, contre 5,58 euros en temps normal, soit une baisse de 28% sur le prix. Les tagliatelles de riz sont proposées au prix de 4,30 euros les 400 grammes. Les aliments au catalogue sont suivis d'une mention sur l'origine du producteur. Les prix de La Fourche s'expliquent par le choix de proposer des aliments avec une date de péremption proche. C'est une façon d'écouler intelligemment les invendus des industriels. Pour en profiter, il suffit de s'abonner au site au prix de 5 euros par mois.

La grande distribution se met au sans-gluten

Carrefour (partenaire The Corner *), Auchan (partenaire The Corner *), Monoprix (partenaire The Corner *) ou encore Système U (partenaire The Corner *) se mettent eux aussi au sans-gluten. Pour l'instant, l'écart de prix entre les produits sans et avec gluten reste important. L'ensemble des enseignes mise sur des opérations promotionnelles dédiées à rendre ces aliments accessibles au plus grand nombre. Carrefour a par exemple lancé en février dernier une initiative nommée « Mon avis le rend gratuit », notamment sur les produits sans gluten de la marque Gerblé. La seule chose à faire pour en profiter est de s'inscrire gratuitement à la communauté Carrefour et de participer à l'opération. L'événement se déroule essentiellement dans les Carrefour Market et Carrefour City. Près de 300 articles sont éligibles et renouvelés tous les mois. Ensuite, il vous suffit de laisser un avis sur le produit acheté pour récupérer des bons de réduction à utiliser en magasin.

Calicote facilite l'accès au sans-gluten à prix réduit

Vous manquez de temps pour faire les magasins et cuisiner sans gluten? Calicote a justement été conçu pour répondre à ce besoin. Le site propose des produits sans gluten à l'unité et des box de 6 repas déjà préparés et sans gluten à 24 euros . Risotto de cèpes, spaghetti, riz de Konjac sont les quelques éléments pouvant composer le panier de la semaine, mis à jour régulièrement. Le site propose également des produits et prestations remboursables ( LPPR ) par la Sécurité sociale pour les personnes ayant un justificatif médical leur interdisant le gluten. Ces remboursements peuvent faire reculer le prix de chacun des produits achetés de 1 à 2 euros . Calicote dispose aussi d'une rubrique «antigaspi» et «promotion» pour faire 10% d'économies en moyenne. On trouve ainsi du pain tranché aux graines sans gluten pour 3,06 euros , contre 3,40 euros en temps normal.

Cette plateforme est la référence du sans-gluten en France

Le site SansAllergène propose également des promotions sur les aliments sans gluten. L'essentiel des réductions sur les produits sans gluten provient principalement des promotions. Elles représentent environ 10% des produits en vente sur le site. Il est là aussi possible d'obtenir un remboursement partiel par la Sécurité sociale avec un certificat médical. Spécialisé dans les produits sans gluten depuis 2006, le site recense près de 350 références et propose la livraison gratuite partout en France dès 69 euros d'achat.

Cette avancée scientifique est porteuse d'espoir pour les allergiques au gluten Cette nouvelle piste redonne de l'espoir aux personnes atteintes de maladies cœliaques. En modifiant des cellules immunitaires régulatrices, des chercheurs ont soulagé les conséquences de l'intolérance au gluten chez la souris. Ces travaux ont été publiés dans la revue scientifique Science Translational Medicine et menée par la fondation Beyond Celiac . 1% de la population mondiale souffre de ces crampes, étourdissements, maux d'estomac, nausées et autres maux de tête pouvant perturber le quotidien des individus. En modifiant l'ADN des globules blancs, il serait possible de les aider à mieux réguler les réactions auto-immunes dues à l'absorption de gluten.

