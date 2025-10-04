Ces luminaires sculpturaux à moins de 100 euros peuvent transformer une pièce

Des lampes ou suspensions design à moins de 100 euros peuvent habiller votre salon ou votre chambre. ( crédit photo : Getty Images )

Cette boutique artisanale en ligne permet de désigner son intérieur pour pas cher

Pour trouver des luminaires tendances sans vous ruiner, vous pouvez faire vos emplettes sur le site Etsy . La marketplace créative met directement en relation les clients avec des créateurs amateurs ou professionnels. On y trouve, pour 45,49 euros , des lustres modernes aux allures d’œuvre d’art contemporain, idéaux pour un loft, ou encore des lampes de table en mosaïque turque pour seulement 31 euros . Il y en a pour tous les budgets. Vous êtes aussi assuré d’obtenir une décoration originale, avec des pièces uniques, introuvables dans les grands magasins de décoration. Sur Etsy, vous allez trouver les luminaires comme des suspensions bohèmes en osier, des veilleuses plongées en résine ou encore une lampe à suspension en métal d’inspiration scandinave pour personnaliser votre intérieur à moins de 100 euros .

L’originalité danoise se suspend aussi au plafond

En matière de design intérieur, les Scandinaves ont depuis toujours un temps d’avance. C’est le cas de le marque Søstrene Grene , fondée à Aarhus au Danemark en 1973 par deux sœurs, Clara et Anna. Elles réalisent à partir d’objets du quotidien à même de stimuler leur imagination du mobilier et autres lampes sculpturales à des prix abordables. Ces objets sont d’une grande simplicité et adaptés à toutes les pièces de la maison. Pour une chambre d’enfant, vous pouvez trouver des lampes en forme de fraise avec de petites diodes LED à la place des graines pour créer un éclairage cosy. Elles sont proposées à la vente pour 26,60 euros . Pour le salon, il existe par exemple des lampes de table avec un pied en verre bleu et un abat-jour en tissu, vendu au prix de 36,40 euros . Ces pièces sont originales.

Cette enseigne est un véritable designer de la lumière

Chez Luminaires tendance , il est possible d’acheter des appliques murales au design minimaliste et géométrique en aluminium pour des jeux de lumières subtiles à 79,90 euros l’unité. Il existe aussi des néons au style futuriste, colorés, pour moins de 50 euros , ou encore des suspensions en verre motif jungle pour 99 euros . Ces décorations sont à la fois élégantes et originales pour créer une ambiance unique dans votre intérieur. Le fabricant propose une large gamme de luminaires, appliques, lustres et autres suspensions. La livraison est gratuite dès 65 euros d’achat.

Le luminaire haut de gamme reste accessible

Pour une décoration de goût avec des luminaires de luxe, vous pouvez vous rendre sur le site de Lumitop . De nombreuses promotions sont disponibles. Vous pouvez découvrir des luminaires à moins de 100 euros d’une grande élégance. C’est le cas par exemple du luminaire à suspension Navone 20 Design en vente pour 96 euros au lieu de 160 euros , tout en verre opalin. L’autre occasion à saisir est le modèle Verrine Sammode MOD & AIRMOD, en verre trempé, vendu 89 euros , ou encore la lampe à batterie Arcello en vente pour 75 euros au lieu de 125 euros .

5 luminaires design à moins de 100 euros à shopper dès maintenant Pour des luminaires élégants, vous pouvez vous tourner vers les grands spécialistes du mobilier comme Ikea . L’enseigne suédoise propose des plafonniers en laiton et verre transparent SOLKLINT pour 19,99 euros ou des lampadaires chromés SIMRISHAMN pour 89,99 euros . Decoclico , avec son design plus artisanal, offre un surcroît d’authenticité à votre salon avec ses suspensions en bambou naturel à 63 euros au lieu de 79 euros , ou ses lampes de bureau en métal en forme de soucoupe à 99 euros . Drawer , avec son mobilier design et coloré, propose de superbes lampes champignon en métal Toad à poser pour 71 euros . La Redoute intérieurs dispose d’un large choix de lampes de forme trapèze, cylindrique, rectangulaire, carrée ou ronde à moins de 20 euros . Enfin, Made offre à votre intérieur un surplus de folie avec ses lampes souris à 64 euros ou encore sa lampe avec abat-jour Circus pour 78 euros .

À lire aussi:

5 sites où acheter des meubles d’occasion

Une déco tendance sans se ruiner grâce à la règle des 80/20

Canapés écoresponsables: comment allier design, confort et petit prix?