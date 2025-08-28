Ces instruments de musique peuvent s’acheter à prix réduit sans perdre en qualité

Le coût d’un instrument de musique peut rapidement peser sur le budget. ( crédit photo : Getty Images/Image Source )

La location d’un instrument est une bonne alternative dans un premier temps

L’achat d’un instrument de musique peut représenter un investissement lourd pour de nombreux foyers. La location est une option intéressante si vous envisagez de reprendre la pratique d’un instrument après une longue période d’inactivité ou si votre enfant souhaite débuter la musique:

Le choix entre location et achat dépend du type d’instrument. Pour une guitare, vous pouvez facilement trouver un modèle pour débutant peu onéreux. L’achat d’un piano représente un budget beaucoup plus important.



Louer un instrument permet de confirmer son intérêt et sa motivation. Si vous n’avez pas le temps de vous exercer, ou que votre enfant décide finalement de troquer la batterie pour la clarinette, vous n’aurez pas réalisé un investissement coûteux inutilement.

La location permet de tester l’instrument, d’en découvrir les caractéristiques et d’affiner son choix. Certains contrats de location incluent une option d’achat. Pour les plus jeunes, cela permet de changer d’instrument au fur et à mesure de l’apprentissage pour évoluer vers des modèles plus adaptés à leur taille et à leur niveau.

Ces solutions permettent la location d’instruments de musique selon vos besoins

Si votre enfant est inscrit au conservatoire, vous pouvez, selon vos ressources et la disponibilité des instruments, bénéficier d’un prêt gratuit ou d’une location. Lorsque le parc d’instruments est limité, la priorité est souvent donnée aux élèves débutants. Les habitants de la commune ou de la communauté de communes dont dépend le conservatoire peuvent profiter d’un accès prioritaire ou d’un tarif préférentiel. Le montant de la location dépend généralement du quotient familial de votre foyer.

En parallèle, les magasins de musique proposent fréquemment des instruments à la location. Les tarifs y sont généralement moins attractifs, mais vous bénéficiez de services additionnels, comme l’accordage ou la révision. Il est souvent possible d’acheter l’instrument à l’issue de la location.

Il est possible d’acheter un instrument de musique de qualité à un prix attractif

Certains magasins d’instruments sont partenaires du conservatoire local et appliquent des tarifs préférentiels aux élèves de l’établissement, sur présentation d’un justificatif d’inscription. Les enseignes peuvent également proposer des offres commerciales à l’approche de la rentrée de septembre.

La seconde main offre de belles opportunités aux musiciens. La plateforme Zikinf réunit une communauté de passionnés depuis le début de l’année 2000. Vous y trouverez plus de 20.000 annonces d’instruments de musique et de matériel d’occasion: basses, guitares, batteries et percussions, claviers, instruments à cordes et à vent… Ils sont proposés par des particuliers ou des professionnels. Vous pouvez y dénicher des instruments d’entrée ou de milieu de gamme, mais également de très belles pièces à des tarifs compétitifs. Le site garantit une transaction sécurisée pour l’acheteur comme pour le vendeur.

Le prêt d’instruments de musique par les bibliothèques est une option méconnue

En plus des livres, des films et des revues, de plus en plus de bibliothèques municipales permettent d’emprunter des instruments de musique. Ces «instrumenthèques» se multiplient partout en France, d’Amiens à Toulouse, en passant par Rennes, Lyon, Bordeaux et Paris. L’objectif est d’encourager la pratique musicale amateur en la rendant accessible au plus grand nombre. Pour profiter gratuitement de ce service, il suffit d’être inscrit dans l’une des bibliothèques participantes. Les usagers ont accès à un panel varié d’instruments, des plus classiques aux plus originaux. La période de prêt est généralement de trois semaines ou d’un mois. L’instrument est fourni avec les accessoires (housse, sangle), une notice d’utilisation et même parfois une méthode d’autoapprentissage. Cette initiative séduit les adultes désireux d’essayer de nouveaux instruments ou de renouer avec la pratique musicale, et les familles hésitant à investir pour leur enfant.

