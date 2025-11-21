Ces astuces permettent de dénicher des aliments premium pour animaux à petit prix

Vous pouvez faire des économies lors de l’achat de vos croquettes pour chiens et chats en passant par des sites dédiés. ( crédit photo : Getty Images )

Croquettes, pâtés, friandises…: l'alimentation des animaux pèse sur le budget des ménages. Des astuces existent pour alléger la facture: achats en gros, sites spécialisés ou réseaux solidaires.

Ce site discount optimise l'accès aux aliments de qualité pour animaux

Le site de vente en ligne Bitiba propose des promotions de façon très régulière. L'animalerie numérique est une sorte de Lidl pour animaux, avec des baisses de prix sur des grandes marques. Les croquettes Royal Canin Medium Sterilised en sachet de 12 kg sont proposées à la vente à 64,49 euros , contre 76,99 euros en temps normal. Les prix sont encore plus bas pour les abonnés du site, baissant le coût du paquet de croquettes à 60,62 euros . La livraison est gratuite partout en France dès 49 euros d'achat. Le site permet de trouver des aliments pas chers pour les chiens et les chats, mais aussi pour les rongeurs, les oiseaux, les lapins et certains NAC (nouveaux animaux de compagnie) comme les furets. Les aliments médicalisés destinés aux animaux avec des problèmes de poids ou des troubles urinaires sont également présents. Le cumul des points de fidélité permet de les échanger contre des jouets ou des produits alimentaires dédiés à son animal.

Cette plateforme permet de trouver les meilleures offres pour nourrir votre animal

Brekz.fr est un autre site en ligne pour faire de bonnes affaires. La mécanique pour obtenir des prix bas sur l'ensemble des grandes marques est identique à Bitiba. Il n'existe pas de magasin physique et la numérisation de l'ensemble des tâches contribue à faire reculer les prix. Plus vous achetez en grande quantité et plus le prix au kilo diminue. Un onglet «Offres» délivre également les meilleures promotions du moment, avec des réductions de 50% sur la pâtée pour chat ou encore les graines pour oiseaux.

Cdiscount propose des promotions attractives malgré une offre plus restreinte

Le site Cdiscount (partenaire The Corner *) regorge d'offres intéressantes pour trouver des aliments à bas prix pour chiens et chats. Le paquet de PRO PLAN Medium Adult Everyday de 14 kg pour chiens adultes de taille moyenne est ainsi vendu 59,99 euros , contre 70 euros sur d'autres sites. Il est également possible de payer en 4 fois sans frais sur le site et ainsi lisser votre paiement dans le temps si vous devez effectuer une grosse commande. Cdiscount n'est pas une animalerie en ligne et les choix restent plus limités par rapport aux sites spécialisés.

Les plateformes d'échange simplifient les économies sur l'alimentation animale

Vous pouvez également jeter un œil sur les plateformes d'échange ou de dons comme Bonapatte . Le site est l'un des premiers à s'être concentré sur l'échange et le don de nourriture et d'accessoires pour nos amis à quatre pattes. Les animaux de la ferme sont également concernés. Pour en profiter, il suffit de s'inscrire sur le site pour pouvoir donner ou recevoir des aliments. Là encore, le choix n'est pas exhaustif, surtout si vous possédez un animal de compagnie ayant des problèmes de santé. En conservant un œil sur Bonapatte, il est possible de faire quelques économies ponctuelles à partir d'un don de croquettes ou de pâtées adaptées à votre animal.

