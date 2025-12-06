Si vous entendez cette célèbre chanson de Mariah Carey pendant votre shopping de Noël, surveillez votre porte-monnaie!

La chanson de Mariah Carey influence vos achats de Noël et fait augmenter vos dépenses. ( crédit photo : Getty Images )

À Noël, Mariah Carey est… partout!

Chaque année, dès la fin novembre, la voix de Mariah Carey envahit magasins, playlists et publicités à la télé, sur Youtube, Insta, TikTok, etc. Le titre All I Want for Christmas Is You est devenu bien plus qu’une simple chanson: il signale à lui seul le coup d’envoi officieux des festivités de fin d’année. Dans les rues, dans les centres commerciaux et même sur vos écrans, cette mélodie crée une ambiance immédiatement reconnaissable et chaleureuse. On l’associe désormais à l’excitation des fêtes de fin d’année approchant.

Un jackpot se cache derrière ce tube de Mariah Carey

Derrière ce tube intemporel se cache un phénomène économique exceptionnel: la chanson All I Want for Christmas Is You , issue du 4e album de Mariah Carey, génère à elle seule près de 2,5 millions de dollars de royalties chaque année selon le magazine Forbes . En tout, la diva a accumulé quelque 60 millions de dollars depuis la sortie de ce titre en 1994. En décembre 2024, l’œuvre devenait la première chanson de Noël au monde à atteindre les 2 milliards d’écoutes sur Spotify (partenaire The Corner *).

Comment Mariah Carey influence nos comportements d’achat?

Au-delà de son statut d’incontournable musical, la chanson de Mariah Carey - plus encore que toutes les autres chansons de Noël - agit comme un véritable booster de consommation, influençant nos comportements d’achat à un moment stratégique de l’année. Le mécanisme est simple: on entend cette mélodie, notre cerveau y associe immédiatement l’ambiance festive, la convivialité et la magie de Noël, avec son lot de souvenirs d’enfants, de repas en famille, de chaleur et de générosité. Ce terreau émotionnel élargit l’ouverture à la dépense et une moindre vigilance face aux prix, favorisant les achats «coup de cœur».

À noter Selon l’enquête 2024 de Mood Media, 79% des clients se disent activement attentifs à la musique de Noël dans les commerces, et 75% rapportent une expérience d’achat plus agréable grâce à elle.

Ce tube booste la consommation à Noël

Dans une ambiance agréable et festive, les consommateurs ont tendance à traîner plus longtemps dans les rayons, à explorer des étalages qu’ils auraient ignorés autrement et à céder à des achats non planifiés. Plus on reste, plus on dépense… Et l’effet domino s’enclenche: une fois le premier cadeau mis dans le panier, on se surprend à ajouter d’autres articles, parfois au-delà de notre liste et de notre budget initial, entraîné par l’atmosphère et la multitude de produits festifs autour de nous.

À noter Une étude de NRJ Global réalisée en novembre 2025 auprès de 1.000 Français établit que 69% des consommateurs disent préférer avoir de la musique en magasin et 26% admettent que la musique influence leur comportement d’achat, les incitant à rester plus longtemps, acheter ou revenir.

Les commerçants surfent sur la vague Mariah Carey

Les commerçants ont très bien compris la mécanique. Ils en profitent pour passer le titre All I Want for Christmas Is You en boucle pour prolonger le temps passé en magasin, influencer l’humeur et stimuler l’achat impulsif. Le tout en prenant soin de renforcer le marketing émotionnel en lien avec les souvenirs d’enfance ou de jeunesse. Décorations lumineuses, odeur de chocolat chaud, vinyles collectors, coffrets spéciaux «plaisirs de Noël», éditions limitées, réédition de jouets des années 1990, mugs personnalisables, chaussettes de Noël, parfums aux packages revisités… Tout est fait pour susciter les achats spontanés.

Les e‑commerces et plateformes de réservation d’expériences festives surfent aussi sur la vague Mariah Carey: ils diffusent son titre phare de Noël tout en mettant en avant sur leur site des box cadeau à thème ou des kits DIY pour Noël par exemple. Certains proposent des micro-expériences ludiques et escape games de saison présentés dans des visuels et vidéos ultra-immersives, créant un sentiment d’urgence et de rareté. Difficile de résister, même pour quelqu’un de raisonnable!

Comment résister au puissant marketing émotionnel? Le marketing émotionnel est précisément configuré pour faire craquer votre cerveau! Il peut vous faire dépenser 20% de plus que prévu. Alors comment résister? En en ayant conscience, d’abord. Puis en anticipant: faites une liste de cadeaux précis, fixez un budget strict et comparez les prix en ligne. Surtout, restez focus et résistez aux offres alléchantes qui entourent vos recherches.

