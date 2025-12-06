Comment faire un Noël écoresponsable comme Kate Middleton?

Kate Middleton célèbre Noël de manière écoresponsable pour des fêtes plus vertes et économiques. ( crédit photo : Getty Images )

La princesse veut placer Noël sous le signe du naturel

Chaque année, la princesse de Galles et sa famille mettent en avant des valeurs de simplicité, de partage et de respect de l’environnement pendant les fêtes. En 2025, elle a encore une fois montré l’exemple en intégrant des gestes écoresponsables à ses traditions. Selon des sources proches, elle implique ses enfants dans la fabrication de décorations durables à partir de matériaux naturels ou recyclés, comme des branches, des pommes de pin ou des rouleaux de papier toilette. Son engagement ne s’arrête pas là: lors de son traditionnel concert de Noël à l’abbaye de Westminster, elle met en avant des couronnes conçues par la Royal Horticultural Society, en partenariat avec des écoliers, pour sensibiliser à la place de la nature dans les célébrations. Une façon de rappeler que Noël peut être à la fois festif et respectueux de la planète. Sa visite des nouveaux jardins du Natural History Museum, repensés pour sensibiliser les enfants à la biodiversité, est un autre signe de son investissement dans la préservation de la nature. Ce positionnement se reflète dans sa manière de préparer Noël: des fêtes plus sobres, plus authentiques, plus proches de l’environnement. Cette philosophie simple s’adopte facilement chez soi.

Décorations: du naturel et du fait-main pour un sapin écolo

Pour un Noël écoresponsable, la décoration est souvent le premier poste à repenser. Tout commence par le sapin: optez pour un sapin naturel en pot, que vous pourrez replanter après les fêtes, ou louez-en un dans une pépinière locale. Les sapins artificiels sont certes réutilisables, mais leur bilan carbone est lourd et ils deviennent intéressants après plus de vingt ans d’utilisation. La princesse privilégie des ornements naturels: branches de houx, agrumes séchés, pommes de pin et rubans réutilisables remplacent les décorations plastiques. Chaque résidence royale est équipée de guirlandes LED basse consommation et les sapins en pot sont replantés après les fêtes. Pour recréer cette ambiance nature chic, quelques objets suffisent: des boules en chêne clair façon Delamere Woodland, une suspension en feutre biodégradable Christmas Mouse (dès 12 euros sur Etsy), ou encore un élégant décor en papier nid d’abeille recyclable dès 12,09 euros . Ces pièces, souvent artisanales, offrent une esthétique raffinée tout en réduisant l’impact environnemental.

Côté ornements, laissez parler votre créativité. Fabriquez des étoiles en pâte autodurcissante, des boules en papier recyclé ou en tissu, ou encore des guirlandes à partir de feuilles séchées et d’agrumes. Les branches, pommes de pin et autres éléments naturels glanés en forêt ou dans votre jardin apportent une touche chaleureuse et authentique à votre intérieur. Si vous manquez de temps, chinez des décorations d’occasion dans les brocantes ou les plateformes de seconde main. L’objectif? Créer une ambiance festive sans surconsommation, en privilégiant des matériaux durables et peu coûteux.

Ces présents utiles, durables sont porteurs de sens

Les cadeaux de Noël sont souvent synonymes de surconsommation et de gaspillage. Pourtant, il est tout à fait possible d’offrir des présents qui font plaisir sans alourdir l’empreinte écologique. Kate Middleton mise sur des cadeaux utiles, durables et, quand c’est possible, immatériels. Elle offre parfois le miel de ses ruches, à Anmer Hall, symbole d’un Noël simple et généreux. On peut s’en inspirer avec un coffret de miels locaux comme le coffret de chez Famille Mary (dès 15 euros ), une bougie en cire végétale dans un pot réutilisable de chez Panier des sens ( 23 euros ) ou celle de la boutique Comme avant à 29 euros . Sinon, offrez un carnet en papier recyclé Smythson (environ 75 euros ) pour parfaire votre look so English . Pour les enfants, les jouets en bois FSC ou les livres d’occasion remplacent aisément les jouets éphémères. C’est une manière élégante de limiter les déchets tout en encourageant la créativité. Côté emballages, bannissez le papier cadeau classique, souvent jeté après quelques minutes. Préférez le furoshiki (emballage en tissu réutilisable), des boîtes en métal ou des sacs en tissu personnalisés.

Servez un repas local et anti-gaspi comme à Sandringham

Les cuisines royales privilégient les produits locaux, la saisonnalité et les recettes transmises d’année en année. À la maison, il suffit d’acheter légumes et volaille auprès d’un producteur, ou d’opter pour un menu végétarien chic, pour réduire l’empreinte carbone du repas. Les restes deviennent l’occasion de cuisiner autrement: velouté de légumes, gratin du lendemain, confiture d’agrumes. Servir moins mais mieux reste la clé d’un Noël responsable.

Pour éviter le gaspillage, prévoyez des quantités raisonnables et proposez des doggy bags à vos invités. Les épluchures et déchets organiques peuvent être compostés et les emballages doivent être triés avec soin.

Redonner du sens aux fêtes

Kate Middleton aime aussi rappeler que Noël est un moment de connexion. Dans un film diffusé en 2025, elle évoque la nature comme refuge et comme espace de reconstruction. S’inspirer d’elle, c’est organiser une balade pour récolter des éléments naturels, fabriquer une couronne en famille ou débrancher les écrans pour cuisiner ensemble. À l’heure où les fêtes génèrent plus de 500.000 tonnes de déchets, ces gestes simples permettent de retrouver l’essence même de Noël: partager, créer, transmettre.

Un Noël véritablement royal n’a finalement besoin ni d’excès, ni de plastique. Seulement d’un peu de nature… et de beaucoup de sens!

La mode abordable selon Kate Middleton La princesse de Galles l’a prouvé à de nombreuses reprises. Élégance ne rime pas forcément avec luxe. Kate Middleton alterne pièces couture et vêtements accessibles, souvent issus de marques comme H&M, Zara ou Sézane. En 2025 encore, elle multiplie les looks à moins de 50 euros , régulièrement en rupture de stock quelques heures après ses apparitions. C’est une manière d’incarner une royauté moderne, proche du quotidien des familles - et attentive à une mode plus responsable.

