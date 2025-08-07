Carburants : le gazole et l’essence sont désormais presque au même prix en France

Le diesel et le sans-plomb 95 sont quasiment au même prix actuellement dans les stations françaises. (illustration) (Andreas160578 / Pixabay)

Les véhicules diesel, plus chers que les modèles essence à l’achat, se rattrapent normalement grâce au prix moins élevé du gazole. Or, ce dernier point est de moins en moins vrai. L’écart entre le gazole et le sans-plomb 95-E10 n’est plus que de trois centimes en ce mois d'août 2025, rapporte Ouest-France . Une tendance de fond qui a plusieurs explications.

En 2009, le gazole, qui était environ 40 % moins cher qu'aujourd'hui, était aussi 20 centimes moins cher au litre que le SP95. L’écart s'est déjà resserré par le passé, notamment lors de la crise des Gilets jaunes avec l’instauration d’une taxe carbone plus forte pour le diesel (2018) et au début de la guerre en Ukraine (février 2022).

Un carburant attaqué

Si la taxe carbone à l’origine du mouvement des Gilets jaunes a été abandonnée, c’est finalement l’avantage fiscal qui était accordé au diesel pour favoriser les constructeurs français qui a été attaqué. Entre 2013 et 2025, cet avantage est passé de 18 à 7 centimes par litre. Un choix motivé par la volonté de pénaliser cette motorisation plus polluante.

D'autre part, les véhicules diesel subissent de plus en plus la concurrence des hybrides et des électriques. Certaines agglomérations veulent bannir cette motorisation en centre-ville. De quoi décourager les dernières raffineries françaises à produire du diesel, ce qui force les industriels à importer. « La hausse du coût du gazole sera durable, car il faut désormais importer davantage de gazole du Moyen-Orient et des États-Unis » , a ainsi annoncé le 24 juillet dernier Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.