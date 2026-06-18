Carburant : le Superéthanol E85 séduit de plus en plus avec un plein à moins de 45 euros

Actuellement, le litre de SP95-E10 s'affiche en moyenne à 1,95 euros, contre 0,86 euros pour l'E85. (IADE-Michoko / Pixabay )

Alors que le gazole est enfin repassé sous la barre symbolique des deux euros le litre en France , les prix du carburant restent élevés à l'approche des vacances d'été. Par conséquent : le Superéthanol E85 attire de plus en plus d'automobilistes, rapporte BFM Business . Son principal atout est son prix à la pompe, nettement inférieur à celui de l'essence traditionnelle.

Selon les données relayées par nos confrères mercredi 17 juin, le litre de SP95-E10 s'affiche en moyenne à 1,95 euros, contre 0,86 euros pour l'E85. Un plein de 50 litres revient à moins de 43 euros avec le Superéthanol E85, soit une économie non négligeable de plus de 54 euros par rapport au sans-plomb.

Un carburant plus écologique

Même si l'E85 entraîne une consommation plus importante, estimée entre 15 % et 25 %, les économies restent substantielles sur les longs trajets estivaux. Pour un parcours moyen de vacances d'environ 673 kilomètres, le gain peut atteindre plus de 40 euros d'après les calculs de BFM Business . Sur des trajets plus longs, les économies peuvent dépasser les 100 euros.

Au-delà de l'aspect financier, l'E85 est également présenté comme une alternative plus respectueuse de l'environnement. Selon le spécialiste Biomotors, ce carburant permettrait de réduire d'environ 70 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'essence fossile, tout en diminuant fortement les émissions de particules.

Betteraves et céréales

Plus de 400.000 voitures rouleraient actuellement à l'E85 en France. Pour l'utiliser légalement, les automobilistes doivent faire installer un boîtier de conversion homologué par l'État. Compatible avec plus de 90 % des véhicules essence, ce dispositif représente un investissement compris entre 690 et 1 500 euros selon les modèles.

Pour rappel, ce carburant a échappé à la flambée des prix notamment grâce à sa composition : il contient une large part de bioéthanol produit en France, à partir de betteraves sucrières et de céréales. En outre, la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique) appliquée à l’E85 reste bien inférieure à celle du gazole et de l’essence.