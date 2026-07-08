Carte ULTIM BoursoBank, la carte bancaire gratuite et flexible pour les voyages

Connaissez-vous la carte ULTIM BoursoBank, idéale pour vos voyages et séjours à l'étranger ? (Crédit Adobe Stock)

Partir à l'étranger requiert quelques préparatifs. La carte bancaire pour l'international est un incontournable de la panoplie des vacances. Avec la carte ULTIM BoursoBank, c'est moins de stress et moins de frais, pour profiter davantage de votre voyage et de votre séjour sur place. Il est encore temps de l'adopter avant le décollage !

Quels avantages présente la carte ULTIM ?

La carte ULTIM BoursoBank s'emporte partout et reste familière, comme au quotidien. Son fonctionnement est simple, avec saisie du code secret ou en sans contact, pour régler facilement vos achats où que vous soyez, avec le support physique ou la version dématérialisée de la carte intégrable dans les différents wallets. Elle a aussi été pensée par la banque pour des retraits faciles et des transactions sécurisées en ligne et en points de vente, en France comme à l'autre bout du monde.

Avant de partir, il suffit de signaler votre voyage en quelques clics sur l'appli ou l'espace client BoursoBank afin que l'utilisation de votre carte bancaire à l'international ne soit pas considérée comme une fraude bancaire.

Et avec une attribution 100% gratuite, sans coût ni condition d'octroi en débit immédiat appliqués par la banque, elle vous accompagne dans vos périples. Enfin, à partir d'un paiement par mois sans critère de montant, son utilisation est également sans frais pour son propriétaire.

Quelles économies faire avec la carte bancaire ULTIM pour l'international ?

La carte bancaire Visa ULTIM pour l'international est une alliée pour maîtriser votre budget à l'étranger.

Les paiements et retraits en euros à l'étranger sont gratuits et illimités. Les paiements en devises à l'étranger sont également gratuits et illimités partout dans le monde et l'absence de frais et de plafond de change pour les devises, y compris le week-end, est un réel atout pour les clients de la banque voyageant hors zone euro.

Et pour disposer d'espèces quand cela est nécessaire, les retraits par carte en devises au distributeur à l'étranger restent gratuits jusqu'à 3 fois par mois (au-delà, application d'un taux de 1,69%). De quoi voyager plus sereinement et consacrer davantage votre budget vacances aux expériences touristiques sans craindre de frais cachés.

Assurances voyage : savez-vous que la carte ULTIM offre de vraies garanties ?

Les garanties associées aux assurances de la carte ULTIM peuvent, après étude d'éligibilité, couvrir certains aléas liés à votre trajet et à votre acheminement sur place par des services dédiés. La carte ULTIM comprend ainsi :

- La garantie de retard des bagages (achats de dépannage pour les premiers jours sans effets personnels).

- La garantie perte, vol, détérioration de bagages (pour tout bagage confié à un organisme de transport à l'origine d'une non-conformité observée sur le suivi ou l'état des bagages).

- La garantie véhicule de location (en cas de vol ou de dommage causé à un véhicule loué).

La protection des personnes avec la carte ULTIM

La carte ULTIM offre certaines garanties rassurantes à ses détenteurs, avec la prise en charge de frais de santé lorsque des situations d'urgence éligibles (blessure, maladie) surviennent à l'étranger (soumise à conditions).

Carte ULTIM : pratique et flexible au quotidien comme à l'étranger

La carte ULTIM est disponible en version physique ou en carte dématérialisée, et peut être choisie en débit immédiat ou en débit différé avec le support physique (sous conditions). Vous pouvez ajuster sur l'appli de la banque le paramétrage des plafonds de paiement, jusqu'à 20.000 euros sur 30 jours glissants, et des plafonds de retrait, jusqu'à 2.000 euros sur 7 jours glissants, pour les clients de plus de 3 mois et après acceptation de BoursoBank.

Pour plus de souplesse dans la gestion de votre argent, un découvert autorisé peut aussi être mis en place sur le compte : jusqu'à 2.500 euros après 3 mois d'ancienneté.

A savoir Vous avez déjà une carte bancaire pour l'étranger ? Comparez-la avec la carte Visa ULTIM Si vous détenez déjà une carte bancaire pour les voyages, faites le point sur l'étendue de son potentiel, rapporté à ses frais de fonctionnement. Rien ne vous empêche de commander en ligne la carte ULTIM BoursoBank en parallèle ; elle vous dévoilera en direct ses atouts évidents en termes de paiements, de retraits au distributeur et de dispositions assurantielles spécifiques. Et pour accompagner vos transactions à l'étranger et réduire votre budget vacances, BoursoBank applique la gratuité totale sur les retraits en devises jusqu'au 30/09, effectués avec les cartes WELCOME, ULTIM et de l'Offre 10-17. Et si vous voulez bénéficier de avantage en permanence, pourquoi ne pas étudier l'offre METAL proposée par BoursoBank ?

Osez partir à l'étranger sans craindre les difficultés liées aux paiements internationaux ou aux frais prélevés sur le compte. Tout est facile, fluide et économique avec la carte ULTIM BoursoBank qui ne vous quittera plus, sauf dans l'eau !

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