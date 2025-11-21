Black Friday : voici ce que les Français comptent dépenser cette année

L’enquête révèle que la moitié des sondés a prévu de faire des achats pour le Black Friday, soit légèrement moins qu’en 2024 (45 %). Illustration. (JARMOLUK / PIXABAY)

Voilà maintenant plusieurs années que cette mode venue des États-Unis est ancrée en France. Prévu le 28 novembre en 2025, le Black Friday ( « Vendredi Noir » en français), est devenu un rendez-vous incontournable pour les bonnes affaires. D’après une enquête Ifop-leDénicheur publiée par Ouest-France ce jeudi 20 novembre, de nombreux Français compte encore profiter des promotions cette année.

Moins de 100 euros pour la plupart

Menée du 22 au 24 octobre auprès de 1.009 personnes majeures représentatives de la population française, l’enquête révèle que la moitié des sondés a prévu de faire des achats pour le Black Friday, soit légèrement moins qu’en 2024 (45 %). Concernant les sommes allouées à ces dépenses, 22 % se décideront au moment de leurs achats. Ils sont en revanche 37 % à prévoir moins de 100 euros, 26 % entre 100 et 200 euros et 14 % comptent dépenser encore plus.

Plus d’un quart des personnes interrogées (27 %) profiteront du Black Friday pour leurs achats de Noël. « Certains produits phares (consoles, jouets, petit électroménager, etc.) pourraient voir leur prix baisser ponctuellement sur certains sites » , a détaillé Romain Gavache, directeur en France du site leDénicheur.

Une méfiance envers les promotions

Mais nombreux sont ceux qui se disent méfiants envers les promotions affichées (57 %), notamment les séniors et ceux qui n’attendent pas forcément cette date. Seuls 7 % des Français ont pleinement confiance en ces rabais. « La campagne du Black Friday s’est lancée très tôt cette année. Plus aucune marque n’y résiste mais les produits high-tech et l’électroménager restent les plus recherchés » , a ajouté Romain Gavache.