Bienfaits, prix et impact sur la forme et la beauté: tout ce que vous devez savoir sur le collagène

Le collagène existe aussi sous forme de crèmes, de sérums, mais aussi de compléments alimentaires. ( crédit photo : Getty Images )

Le collagène est le produit cosmétique tendance du moment. On lui prête de nombreuses vertus: réduire les rides, améliorer l'élasticité de la peau, renforcer les cheveux et les ongles, soulager les douleurs articulaires. En plus des crèmes et des sérums anti-âge, il se présente désormais sous la forme de compléments alimentaires. Quelles sont les différentes formules? Pour quel budget? Découvrez notre éclairage.

Qu'est-ce que le collagène, porteur de promesses de bien-être?

Le collagène est une protéine naturellement présente dans notre organisme. Selon certaines études, il représenterait environ 30% des protéines du corps humain. On le trouve dans les tissus conjonctifs de la peau, des os, des tendons, des ligaments, des cartilages et des vaisseaux sanguins. En soutenant la structure de nos tissus, le collagène contribue à leur fermeté et leur élasticité. Malheureusement, la production de collagène diminue peu à peu à partir de 25-30 ans. De nombreux compléments alimentaires à base de collagène visent à combler cette perte et à ralentir le vieillissement de l'organisme.

Le collagène fait partie des rituels de bien-être de Jennifer Aniston, Victoria Beckham, Gwyneth Paltrow ou encore Salma Hayek

Ces produits sont régulièrement vantés par des actrices et des célébrités en France et à l'international, dans des interviews à la presse et des publicités diffusées à la télévision et dans les magazines. Sous forme de gélules ou de poudre, le collagène compte parmi ses adeptes Jennifer Aniston, Victoria Beckham, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Halle Berry, Vanessa Demouy ou encore Ingrid Chauvin.

Toutefois, aucune étude scientifique sérieuse n'a permis d'attester de la variété des bénéfices prétendus d'une cure de collagène, ni de son efficacité. Sur le site Ameli.fr, l'Assurance Maladie rappelle que les compléments alimentaires ne sont «ni des aliments, ni des médicaments». Elle ajoute qu'ils ne sont soumis à «aucun test ni d'efficacité, ni d'innocuité». Le fabricant est seul responsable des informations partagées avec les consommateurs de son complément alimentaire.

Comment choisir le meilleur collagène pour votre forme?

Plusieurs critères doivent être pris en compte si vous souhaitez intégrer un supplément de collagène dans votre routine beauté.

Le collagène peut être d'origine marine (extrait des arêtes et écailles de poisson), bovine ou porcine (peau, os). Le collagène marin serait mieux assimilé par l'organisme. Les compléments alimentaires à base de collagène sont obligatoirement d'origine animale. Il n'existe pas de collagène «vegan» ou «végétal». Il existe des alternatives végétaliennes pour stimuler la production naturelle de collagène dans le corps. Ces produits contiennent souvent des ingrédients comme la vitamine C, le zinc, l'acide hyaluronique, la silice, ou encore des extraits de plantes comme le bambou ou le curcuma. Ces ingrédients favorisent la production de collagène et sont idéaux pour les personnes qui suivent un régime sans produits d'origine animale.

Il existe plus de 25 types de collagènes différents, mais les plus courants sont les types I, II et III. Le collagène de type I est le plus présent dans l'organisme. Il contribue à la fermeté et l'élasticité de la peau. Il renforce également les ongles et les cheveux. Le collagène de type III agit quant à lui sur les rides et le vieillissement cutané. Le collagène de type II soutient les cartilages et articulations.

Les suppléments de collagène sont commercialisés sous forme de poudre, de gélules, de comprimés ou de boissons prêtes à l'emploi. La poudre peut être diluée dans une boisson (eau, jus de fruits, thé, café), ou incorporée à un yaourt, une compote, une soupe ou un smoothie.

Les marques préconisent une consommation de 5 à 10 grammes par jour avec des cures allant d'un à trois mois.

Quel budget pour une cure de collagène alimentaire?

Il existe une très large gamme de compléments alimentaires au collagène. Les écarts de prix dépendent de la composition et de la concentration du produit, mais également du type de collagène et du conditionnement. Le collagène marin est généralement plus coûteux. Les boîtes de poudre sont en moyenne plus économiques que les gélules.

La boîte de 275 grammes de Collagène+ Beauté pour peau et cheveux (soit un mois de cure) de Granions Laboratoire contient du collagène marin, de la biotine, de la vitamine C et de la bourrache. Elle est disponible au prix de 27,69 euros sur Cdiscount (partenaire The Corner *). Selon votre convenance et votre budget, la marque propose également une cure sous forme d'ampoules ( 16,52 euros pour 10 jours) ou de comprimés ( 13,27 euros la boîte de 60 comprimés, soit 15 jours de cure).

sur Cdiscount (partenaire The Corner *). Selon votre convenance et votre budget, la marque propose également une cure sous forme d'ampoules ( pour 10 jours) ou de comprimés ( la boîte de 60 comprimés, soit 15 jours de cure). La marque américaine Vital Proteins est l'une des pionnières sur le marché du collagène. Elle est notamment plébiscitée par l'actrice Jennifer Aniston, qui attribue l'éclat de sa peau aux peptides de collagène. Le pot de 221 grammes de collagène marin, contenant entre 18 et 36 doses, est vendu 34,90 euros sur Cdiscount . Le collagène bovin affiche un prix plus abordable: comptez 26,90 euros pour une boîte de 284 grammes .

sur Cdiscount . Le collagène bovin affiche un prix plus abordable: comptez pour une boîte de 284 grammes . La formule Équilibre Collagène Marin de Juvamine combine le collagène à de l'acide hyaluronique ainsi qu'à de la vitamine C. Il faut débourser 12,42 euros pour une boîte de 60 comprimés, soit un mois de cure.

Comment préparer du collagène maison? Le bouillon de bœuf est connu pour être riche en collagène. Privilégiez des morceaux contenant des tendons et des ligaments, ou idéalement des os à moelle disponibles chez Auchan (partenaire The Corner *) pour moins de 5 euros . Plongez-les dans de l'eau bouillante, laissez cuire à feu doux pendant 5 heures, puis filtrez le mélange avant de boire le bouillon.

