Bagage cabine gratuit en avion : les principales compagnies européennes adoptent le format minimum

Toutes les compagnies devront désormais proposer un bagage cabine gratuit de 40 × 30 × 15 cm minimum. (illustration) (Jeshoots-com / Pixabay)

Voilà une bonne nouvelle pour les voyageurs. Les compagnies aériennes européennes membres de l’association Airlines for Europe (A4E) ont décidé d’harmoniser la taille du bagage personnel inclus dans le tarif de base, rapporte Air Journal . Une mesure qui devrait simplifier la vie des passagers et mettre fin à la confusion, voire aux frais imprévus.

Un petit bagage gratuit

S’inspirant des recommandations européennes en la matière, le bagage inclus dans le tarif de base pourra désormais mesurer jusqu’à 40 × 30 × 15 cm. Les compagnies resteront toutefois libres de proposer des formats supérieurs avec des options payantes.

L'objectif est ici d'harmoniser les pratiques pour éviter une source de stress et de dépenses imprévues pour les passagers. A4E précise qu’une grande partie de ses membres (comme Air France-KLM, Lufthansa Group ou Ryanair) appliquaient déjà ces standards. Certaines compagnies autorisent même de plus grands formats. Cette harmonisation facilitera également la comparaison des prix entre les compagnies.

Pas de second bagage cabine

Initialement, le Parlement européen souhaitait qu’un second bagage cabine soit inclus dans le tarif de base. Mais, pour les compagnies, une telle obligation aurait entraîné une hausse des coûts, un allongement des temps d’embarquement et une augmentation des émissions de CO?.

Ce nouveau standard de 40 × 30 × 15 cm devient ainsi la référence pour le petit bagage gratuit. Il convient toutefois de noter que les dimensions du bagage cabine principal rangé dans les compartiments au-dessus des sièges restent propres à chaque compagnie. Généralement limité à environ 55 × 35 × 25 cm, il est souvent payant dans les tarifs les plus bas.