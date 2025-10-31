 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bagage cabine gratuit en avion : les principales compagnies européennes adoptent le format minimum
information fournie par Boursorama avec Newsgene 31/10/2025 à 14:50
Temps de lecture: 1 min

Toutes les compagnies devront désormais proposer un bagage cabine gratuit de 40 × 30 × 15 cm minimum. (illustration) (Jeshoots-com / Pixabay)

Toutes les compagnies devront désormais proposer un bagage cabine gratuit de 40 × 30 × 15 cm minimum. (illustration) (Jeshoots-com / Pixabay)

Les compagnies aériennes membres de l’association Airlines for Europe (A4E) vont harmoniser la taille du bagage inclus dans le tarif de base. Inspirée des recommandations européennes, elle est fixée à 40 × 30 × 15 cm. Cette mesure vise à simplifier les règles, réduire les frais imprévus et faciliter la comparaison des prix entre compagnies.

Voilà une bonne nouvelle pour les voyageurs. Les compagnies aériennes européennes membres de l’association Airlines for Europe (A4E) ont décidé d’harmoniser la taille du bagage personnel inclus dans le tarif de base, rapporte Air Journal . Une mesure qui devrait simplifier la vie des passagers et mettre fin à la confusion, voire aux frais imprévus.

Un petit bagage gratuit

S’inspirant des recommandations européennes en la matière, le bagage inclus dans le tarif de base pourra désormais mesurer jusqu’à 40 × 30 × 15 cm. Les compagnies resteront toutefois libres de proposer des formats supérieurs avec des options payantes.

L'objectif est ici d'harmoniser les pratiques pour éviter une source de stress et de dépenses imprévues pour les passagers. A4E précise qu’une grande partie de ses membres (comme Air France-KLM, Lufthansa Group ou Ryanair) appliquaient déjà ces standards. Certaines compagnies autorisent même de plus grands formats. Cette harmonisation facilitera également la comparaison des prix entre les compagnies.

Pas de second bagage cabine

Initialement, le Parlement européen souhaitait qu’un second bagage cabine soit inclus dans le tarif de base. Mais, pour les compagnies, une telle obligation aurait entraîné une hausse des coûts, un allongement des temps d’embarquement et une augmentation des émissions de CO?.

Ce nouveau standard de 40 × 30 × 15 cm devient ainsi la référence pour le petit bagage gratuit. Il convient toutefois de noter que les dimensions du bagage cabine principal rangé dans les compartiments au-dessus des sièges restent propres à chaque compagnie. Généralement limité à environ 55 × 35 × 25 cm, il est souvent payant dans les tarifs les plus bas.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Vous pourrez acheter vos billets de train pour les vacances d'hiver à partir du 12 novembre 2025. (illustration) (Inkflo / Pixabay)
    Quand la SNCF va-t-elle lancer la vente des billets de train pour les vacances d'hiver ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 31.10.2025 16:04 

    La SNCF va ouvrir les réservations pour les vacances d'hiver le 12 novembre prochain. Mieux vaut s'y prendre tôt pour avoir de la place... C'est le 12 novembre prochain que la SNCF ouvrira la vente des billets de train pour les vacances d'hiver qui s'étaleront ... Lire la suite

  • Dans un monde au capitalisme généralisé rien n'est plus parlant que les démons et les spectres pour illustrer nos terreurs. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)
    Les films de spectre : entre épouvante, horreur et fantastique
    information fournie par The Conversation 31.10.2025 12:00 

    Du 29 janvier au 2 février 2025 a eu lieu la 32e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer qui, cette année, a mis à l'honneur le réalisateur nord-américain Ti West, mais aussi les productions horrifiques vietnamiennes. De nombreux films ... Lire la suite

  • La conduite restait dominée par les hommes et les femmes au volant demeuraient rares, en présentant Bécassine conductrice, l'album projette une image d'émancipation féminine. (crédit: Adobe Stock)
    «L’Automobile de Bécassine»: quand la bande dessinée prend le volant
    information fournie par The Conversation 31.10.2025 08:30 

    Il y a presque cent ans, l'automobile faisait tellement rêver que les aventures de Bécassine y consacraient un album. Que disait cette fascination pour la voiture? Au-delà, quelle place l'automobile occupe-t-elle dans la bande dessinée? Les salons automobiles sont ... Lire la suite

  • Bubble tea : la boisson tendance… mais pas si saine
    Bubble tea : la boisson tendance… mais pas si saine
    information fournie par BoursoBank Clients 31.10.2025 08:30 

    Star des réseaux sociaux, le bubble tea séduit les jeunes mais cache une réalité moins sucrée : bourré d'additifs et de sucres, il s'apparente davantage à un soda qu'à une boisson saine. Derrière ses perles colorées, un cocktail ultra-transformé aux effets délétères ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank