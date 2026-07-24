Avez-vous aussi boudé ces 10 produits de consommation cet été ?

La canicule a eu des effets sur le commerce et sur les achats de ces 10 produits de grande consommation (Crédit Adobe Stock)

La canicule a chamboulé les habitudes alimentaires et culinaires des Français. Pour preuve, un impact direct sur les ventes de certains produits de consommation courante, très pénalisées par les grosses chaleurs. Voici le Flop 10 des produits qui ont connu une forte désaffection dans les paniers de courses.

L'étude NielsenIQ pour les Éditions Dauvers porte sur la période du 22 au 28 juin 2026, en comparaison avec la même période de l'an dernier, et se concentre sur les 10 catégories de produits les plus en décroissance, tous circuits de grandes surfaces alimentaires confondus.

Le marché des boissons chaudes a souffert de la canicule

Avec la hausse brutale des températures, les boissons et préparations traditionnellement associées à la chaleur ont nettement reculé dans les paniers des consommateurs. Les potages affichent ainsi une baisse de 16%, tandis que le thé recule de 12% et le café de 11%.

Ces chiffres traduisent un réflexe de consommation assez logique : en période de forte chaleur, les ménages privilégient davantage les produits rafraîchissants, hydratants ou faciles à consommer froids. Pour les industriels et les distributeurs, cet épisode illustre à quel point la météo peut peser rapidement sur la demande, même pour des produits du quotidien bien ancrés dans les habitudes des Français.

Les produits fragiles ou liés à la cuisson des aliments : en perte de vitesse

La canicule a également freiné les achats de produits nécessitant une cuisson, associés à des repas chauds ou plus sensibles aux fortes températures.

Les produits pour le feu enregistrent la plus forte variation de -30%, signe que même les grillades et barbecues, pourtant emblématiques de l'été, perdent de leur attrait lorsque la chaleur devient excessive. Les tablettes de chocolat et le sucre reculent chacun de 20%, tandis que les saucisses diminuent de 12%. Les pizzas fraîches et la pâte à tartiner baissent toutes deux de 11%, et la viande hachée affiche un recul de 10%.

Au-delà du simple effet météo, ces évolutions montrent que les Français adaptent leurs courses à la recherche de fraîcheur, de praticité et de conservation plus sûre des aliments. En période de canicule, les produits fragiles, fondants ou demandant une cuisson longue peuvent ainsi être délaissés au profit de repas plus légers et froids.

Le beau temps est favorable aux ventes estivales (glaces, fruits et légumes, soupes froides) mais cette tendance est valable jusqu'à une température donnée, car des produits compagnons de l'été deviennent moins tentants au-delà de certains degrés ; les achats des consommateurs obéissent alors à d'autres règles : la protection de la santé et la recherche de fraîcheur dans les assiettes.

À lire aussi | Canicule : ces 7 lieux près de chez vous où il fera bon se rafraîchir

https://www.olivierdauvers.fr/2026/07/08/flop-10-comment-la-canicule-bouscule-la-conso/

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK The Corner, c'est le programme d'avantages réservé aux clients BoursoBank, avec des bons plans pour une préservation de leur pouvoir d’achat. Avec plus de 100 millions d'euros déjà économisés par nos clients, et plus de 160 enseignes partenaires auprès desquelles profiter de bons d’achat à prix réduits, de remises immédiates ou de cashback… Alors pour commencer à économiser sur vos dépenses du quotidien dans 13 univers de consommation, ayez le réflexe The Corner ! Découvrir The Corner