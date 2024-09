Aides : 8 coups de pouce financiers pour soulager son portefeuille lors de la rentrée scolaire

(Crédits photo: © Jérôme Rommé - stock.adobe.com)

En-dehors de la très connue Allocation de rentrée scolaire, il existe toute une autre gamme d'aides financières dédiées à la rentrée scolaire des écoliers, collégiens et lycéens. Quelles sont-elles ?

Vous avez au moins un enfant scolarisé dans une école élémentaire, dans un collège ou dans un lycée ? Vous êtes peut-être éligible à des aides financières dont vous ne soupçonniez pas l'existence. En effet, de multiples dispositifs cohabitent, et il est parfois difficile de les identifier et de s'y retrouver. Cantine, fournitures scolaires, activités sportives… découvrez les 8 coups de pouce qui peuvent vous aider à limiter les frais lors de la rentrée scolaire.

1. Les aides de certains départements ou régions pour la cantine

Certains départements, à l'image de l'Hérault, du Pas-de-Calais et du Finistère, donnent un coup de pouce aux familles dont les enfants sont scolarisés dans une école primaire et mangent à la cantine. En fonction des ressources du ménage, cette aide peut aller de 0,30 à 3,10 euros par repas. Certains départements et certaines régions proposent également des aides pour le paiement des frais de cantine au collège et au lycée.

2. Le Fonds social des collèges et des lycées

Pour les collégiens et lycéens, une participation financière pour le paiement de la cantine est envisageable par l'intermédiaire du Fonds social. Pour pouvoir profiter de ce dispositif, il est nécessaire de se rapprocher de l'assistance sociale ou du secrétariat de l'établissement.

Un coup de pouce du Fonds social peut également être octroyé "par les chefs d'établissements après avis de la commission présidée par lui-même et constituée par des membres de la communauté éducative, des délégués d'élèves et de parents d'élèves" pour toutes les dépenses liées à la scolarité de l'enfant selon le ministère de l'Education.

3. La "bourse de fréquentation scolaire" en école élémentaire

Du CP au CM2, la "bourse de fréquentation scolaire" est destinée aux "parents qui doivent scolariser leur enfant dans une école élémentaire d'une commune voisine […] en l'absence d'école dans leur commune d'habitation". Elle est octroyée uniquement par certains conseils départementaux et certaines communes, qui se chargent eux-mêmes d'en fixer les conditions. Au minimum, la distance entre le domicile de la famille et l'école doit être de 3 kilomètres.

4.La Bourse au mérite en cas de mention bien ou très bien au Brevet

D'un montant compris entre 402 et 1 002 euros par an, en fonction de l'échelon de l'enfant, la Bourse au mérite vise à récompenser les collégiens ayant eu une mention "bien" ou "très bien" lors du passage de leur Brevet.

5. Les bourses destinées aux collégiens et lycéens

Destinée aux lycéens, la "bourse de lycée" peut être attribuée automatiquement lors de l'inscription ou de la réinscription dans un établissement scolaire. Si vous n'avez pas souhaité que cette étude soit automatiquement réalisée, vous pouvez toujours effectuer une demande en ligne de façon manuelle sur le portail Scolarité-Services.

Cette demande est à effectuer entre le 1er septembre et le 17 octobre au plus tard, et peut permettre d'obtenir une bourse allant de 474 à 1 008 euros par an en fonction du niveau de revenu du foyer. Une telle bourse peut également être obtenue pour un collégien. Son montant est alors de 114 à 495 euros, ou de 327 à 465 euros pour un élève en internat.

6. La prime d'équipement pour les lycéens boursiers

Votre enfant est au lycée et perçoit une bourse ? Dans ce cas, la prime d'équipement de 341,71 euros peut être perçue lors du premier trimestre de l'année scolaire. En internat, le montant de la prime d'équipement peut quant à lui passer de 327 euros à 672 euros, en lien avec les ressources des parents, et est versé en trois fois.

7. La prime de reprise d'études

Après un abandon de formation, lorsqu'un jeune âgé de 16 à 18 ans reprend "des études à finalité professionnelle", celui-ci peut prétendre à une prime dont le montant est de 600 euros.

8. Le Pass'sport pour les activités sportives des enfants

Votre enfant est âgé de 6 à 17 ans, et il souhaite s'inscrire dans une association sportive, un club ou une salle de sport ? Si vous bénéficiez déjà de l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) ou de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), vous pouvez demander le Pass'sport dont le montant est de 50 euros.