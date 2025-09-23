Alimentation: ce repas conçu par un chercheur en nutrition est «le plus sain du monde»

Les probiotiques du yaourt favorisent la digestion et la santé intestinale. (Illustration) (Pixabay / Schäferle)

Un chercheur américain en nutrition a conçu un repas qui couvrirait l'ensemble des besoins essentiels du corps. Composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert, ce menu réunit selon lui les meilleurs aliments pour la santé. Faut-il pour autant le reproduire quotidiennement?

Un menu capable de répondre à tous les besoins du corps humain. C'est ce qu'a confectionné le chercheur américain et directeur de Leatherhead Food Research Paul Berryman. Spécialisé dans la nutrition, ce dernier a analysé plus de 4.000 allégations santé et sélectionné les ingrédients les plus bénéfiques pour composer un repas équilibré composé d'une entrée, d'un plat de résistance et d'un dessert. Nos confrères de RMC Conso ont partagé ses recommandations.

De nombreux nutriments

Le menu débute avec une terrine de saumon accompagnée de salade verte et d'huile d'olive. Le saumon, source importante d'oméga-3, contribue à la santé cardiovasculaire et au bon fonctionnement du cerveau. La salade apporte quant à elle des vitamines essentielles (B9, C, K) et des fibres, tandis que l'huile d'olive, riche en polyphénols, aide à réduire les risques de maladies cardiaques.

En plat principal, le chercheur recommande un ragoût de poulet et de lentilles. Ce duo combine protéines animales et végétales pour un apport optimal en nutriments. Le poulet, riche en protéines maigres, soutient la masse musculaire tandis que les lentilles fournissent fer et fibres, bénéfiques pour la digestion et la régulation du taux de cholestérol. Dans un article publié par Doctissimo , une diététicienne-nutritionniste a estimé qu'on pouvait ajouter une portion de légumes à ce plat. «Les lentilles sont des légumineuses et non des légumes , a-t-elle précisé. Il vaut mieux introduire une portion de légumes et réduire la quantité de lentilles : de cette façon, le plat se rééquilibre.»

Diversifier son alimentation

Pour finir, Paul Berryman suggère un blanc-manger au yaourt agrémenté de noix. Les probiotiques du yaourt favorisent la digestion et la santé intestinale. Les noix, riches en bonnes graisses, en fer et en antioxydants, participent au bon fonctionnement du cerveau et réduisent le risque de maladies cardiovasculaires.

Si ce repas semble optimal en termes de nutriments, il ne doit pas être reproduit quotidiennement. Les besoins nutritionnels varient selon les individus et une alimentation trop répétitive peut être déséquilibrée. De plus, la consommation de saumon est conseillée deux à trois fois par semaine seulement. Il peut être remplacé par des poissons comme le maquereau ou la sardine pour une alimentation plus diversifiée.

