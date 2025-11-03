Achats groupés: 4 plateformes pour payer (vraiment) moins cher

Les sites d’achats groupés permettent de bénéficier de tarifs avantageux. ( crédit photo : Getty Images )

Envie de réduire vos dépenses sans rogner sur la qualité? Grâce aux achats groupés, il est possible de bénéficier de réductions massives sur des voyages, de l'énergie ou encore des produits bio. Ces 4 sites testés sont efficaces pour acheter malin et ensemble.

Groupon reste la référence en matière d'achats groupés

Groupon est à la fois le précurseur et le leader des sites d'achats groupés. Il propose une très large offre et des prix ultra-attractifs dans de nombreux domaines. Du cours de cuisine au spa, en passant par la retraite de yoga ou le dîner dans un restaurant gastronomique, vous êtes certain de trouver votre bonheur. Chaque jour, vous recevez une sélection des nouveaux deals disponibles sur la plateforme via la newsletter ou l'application. Certains affichent jusqu'à 90% de remise. Chaque offre précise la prestation, le prix, la réduction, le temps restant jusqu'à la clôture de la vente et le nombre d'acheteurs déjà séduits. Grâce à l'outil de géolocalisation, vous pouvez visualiser les offres en cours autour de vous.

VeryChic.com vous fait voyager à petits prix

Les voyages au bout du monde dans des hôtels de luxe vous paraissent totalement inaccessibles? Avec VeryChic , le rêve est à portée de clic. Forte d'une communauté de plusieurs millions d'internautes, la plateforme négocie des tarifs attractifs auprès des hôteliers pour proposer des séjours haut de gamme à prix cassés. En France, en Europe ou partout ailleurs, pour un coup de tête ou un voyage prévu de longue date, vous bénéficiez d'une réduction pouvant atteindre 70%. Grâce à VeryChic, vous profitez d'une remise de 45% sur votre nuit d'hôtel à Gordes avec vue panoramique sur le Luberon et les Alpilles (à partir de 169 euros hors transports). Vous avez envie de soleil? Offrez-vous un hôtel 4 étoiles à moitié prix en Algarve (à partir de 72 euros la chambre) ou posez vos valises en Crête, face à la mer Égée (-37%, à partir de 131 euros hors transports).

Ce site combine écologie et économies

Le site Achetons Groupé a vu le jour en 2020. Cette plateforme collaborative permet de bénéficier de produits négociés à prix de gros dans une démarche solidaire et écoresponsable. Les offres portent sur l'énergie verte (contrats d'énergie, panneaux solaires, pompes à chaleur), le bois de chauffage, les pellets, les composteurs, les ampoules LED, les récupérateurs d'eau ou encore les vélos électriques. Grâce à la newsletter, vous êtes informé des prochaines opérations. Le principe est simple:

Vous vous inscrivez gratuitement lorsque vous êtes intéressé par une vente.

Achetons Groupé négocie la meilleure offre auprès des fournisseurs. Plus il y a d'inscrits, plus le prix baisse.

Vous recevez une proposition détaillée (conditions de l'offre, prix).

Vous êtes libre de réaliser l'achat ou de refuser.

Entreamis.bio propose une alimentation de qualité à prix cassés

Il n'est pas toujours facile de conjuguer alimentation durable, proximité et budget serré. Entreamis.bio commercialise des produits de l'agriculture biologique en grandes quantités, ou dans de grands conditionnements (5, 10 ou 25 kilogrammes). Le catalogue est très large: épicerie salée et sucrée, produits d'hygiène et de beauté, soins pour bébé ou encore produits d'entretien. La vente en gros permet de profiter de prix très intéressants. Elle s'inscrit également dans une démarche écologique, en luttant contre le suremballage et en réduisant l'empreinte carbone liée au transport. La meilleure astuce consiste à vous grouper avec des membres de votre famille, des collègues ou amis pour partager le colis et les frais de port pour une livraison à un point unique.

Achats groupés: quels sont les points de vigilance pour le consommateur? Avant d'acheter, consultez systématiquement les conditions d'utilisation. Elles sont parfois restrictives (utilisation en semaine, délai de validité court, etc.). La loi protège le consommateur en lui offrant un droit de rétractation, mais certains achats en sont exclus (billets datés, prestations sur une période précise…). Il est donc indispensable de regarder les conditions générales du site qui proposent l'offre (satisfait ou remboursé, annulation…). - allégations trompeuses sur les produits ou services proposés. - indisponibilité du produit ou des prestations de service, le fournisseur n'étant pas en mesure de répondre à la demande; - manquement sur la qualité des produits; - réduction gonflée artificiellement; - pratiques commerciales douteuses portant sur les engagements de l'annonceur: non-respect du droit de rétractation, absence de remboursement; Les offres d'achats groupés sont alléchantes. Elles comportent parfois des risques si vous ne prenez pas certaines précautions ou si vous vous décidez trop vite du fait de l'échéance qui se rapproche:

