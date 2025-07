Abonnement internet : cette astuce pour échapper aux frais de résiliation

Comment échapper aux frais de résiliation avec son abonnement internet ? ( Crédits photo : © Fizkes - stock.adobe.com)

Vous voulez changer d'opérateur pour votre accès à internet sans avoir à payer de frais de résiliation ? Découvrez l'astuce qui vous permet d'économiser plusieurs dizaines d'euros lors d'un changement de box.

Vous avez trouvé une box internet moins chère ou plus performante que la vôtre, et vous voulez en changer ? La résiliation d'un abonnement à internet entraîne la facturation de frais par l'ensemble des opérateurs. Et l'addition peut être salée : comptez entre 50 et 69 euros pour résilier un abonnement internet. Heureusement, une astuce peut vous permettre d'économiser tout ou partie de cette somme. Alors, comment échapper aux frais de résiliation de votre box ?

Des frais de résiliation compris entre 50 et 69 euros chez tous les opérateurs

Vous possédez une box pour accéder à internet depuis votre domicile ? Depuis le 1er avril 2025, tous les opérateurs français appliquent des frais de résiliation sur ces abonnements. En effet, Free, le dernier opérateur à ne pas facturer de frais de résiliation, a récemment modifié sa tarification. Depuis le 1er avril 2025, les clients de Free doivent s'acquitter de 59 euros au titre des frais de résiliation de leur abonnement à internet, la même somme que facturait déjà SFR à ses clients.

Les frais de résiliation peuvent même atteindre les 69 euros pour les clients de Bouygues Télécom. La palme de l'opérateur le moins cher en matière de frais de résiliation d'un abonnement internet revient à Orange, chez qui la note est tout de même de 50 euros. Autant de frais qui peuvent décourager les consommateurs qui veulent changer de box internet pour une offre moins chère, plus complète ou plus performante.

Notez tout de même que les clients du fournisseur d'accès internet Free peuvent "résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de quatre mois suivant la notification du projet de modification", comme le prévoit le Code de la consommation en son article L224-33. Les clients possédant une Freebox peuvent donc résilier leur abonnement sans frais de clôture jusqu'au 1er août 2025.

Des offres de remboursement des frais de résiliation à considérer

Vous voulez changer d'opérateur pour votre abonnement à internet sans avoir à payer de frais de résiliation ? Bonne nouvelle : les opérateurs proposent à leurs nouveaux clients une prise en charge totale ou partielle de ces frais. Chez Bouygues Télécom, il est ainsi possible d'obtenir un remboursement d'un montant pouvant atteindre les 50 euros. Une politique tarifaire également reprise par l'opérateur Free, à condition de respecter un certain formalisme.

Les nouveaux clients de Free doivent en effet envoyer, dans un délai de 4 mois suivant la souscription de leur abonnement, un courrier à l'opérateur afin de demander le remboursement des frais de résiliation liés à leur ancien abonnement. La demande, transmise par La Poste, doit inclure "une copie de la facture de clôture attestant des frais de résiliation de votre précédent opérateur Internet" et "une copie de l'email de confirmation de commande Freebox/Box 5G". Le remboursement est ensuite effectué par virement, aux coordonnées bancaires indiquées par le client.

Du côté de SFR, la prise en charge des frais de résiliation peut atteindre les 100 euros, comme l'indique l'entreprise sur son site web : "on vous rembourse jusqu'à 100 euros sur les frais de résiliation et de rupture d'engagement de votre ancien contrat". Pour cela, il suffit d'être un nouveau client SFR et d'avoir résilié son abonnement internet depuis moins de 60 jours. Orange, de son côté, est le fournisseur d'accès internet le plus généreux, puisqu'il rembourse jusqu'à 150 euros de frais de résiliation pour toute souscription à une box internet jusqu'au 20 octobre.