Boissons au cannabis: comment une faille juridique a créé une industrie de plusieurs milliards de dollars que le Congrès veut maintenant interdire

Les boissons au THC sont devenues un marché de plusieurs milliards de dollars en quelques années outre-Atlantique. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Une disposition passée inaperçue dans le budget fédéral des États-Unis signé par le président Trump pourrait bouleverser une industrie florissante: celle des boissons au THC.

Le 12 novembre 2025, le Congrès américain a voté une loi limitant les produits à base de chanvre à 0,4mg de delta-9-tétrahydrocannabinol, autrement dit THC, par contenant. Cette mesure, après une période de grâce d'un an, interdit de facto la plupart des nombreuses boissons, gommes et cigarettes électroniques («vapes») au THC actuellement vendues dans les stations-service, supermarchés et bars américains. Pour comprendre l'importance de cette nouvelle, il faut d'abord expliquer comment ce marché fonctionne, et pourquoi cette interdiction pourrait être appliquée… ou ignorée.

Cannabis, chanvre et THC: un peu d'histoire

La plante de cannabis contient plus de cent «cannabinoïdes», des composés chimiques qui interagissent avec le système endocannabinoïde humain. Le THC (tétrahydrocannabinol) est considéré principal responsable des effets psychoactifs. Légal aux États-Unis au XIXe siècle, le cannabis est progressivement interdit à partir de 1937, puis classé en 1970 comme narcotique de catégorie I (la plus strictement prohibée).

Depuis 1996, certains États américains ont commencé à légaliser le cannabis, d'abord à usage médical, puis récréatif à partir de 2012. Aujourd'hui, plus de 40 États l'autorisent sous une forme ou une autre, mais il reste illégal au niveau fédéral.

Dans ce contexte de contradictions entre lois fédérales et étatiques, une nouvelle distinction va tout changer: celle entre «cannabis» et «chanvre».

Une industrie née d'un vide juridique

Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, pourtant selon Fortune Business Insight le marché des boissons au THC génère déjà plus de 3 milliards de dollars (plus de 2,6 milliards d'euros) aux États-Unis.

Tout commence en 2018, lorsque le Farm Bill américain légalise le «chanvre», défini comme du cannabis contenant 0,3% ou moins de THC. L'objectif initial était de relancer l'industrie du chanvre industriel pour produire des textiles et des matériaux. Mais la loi contient une ambiguïté cruciale: ce seuil de 0,3% s'applique au poids à sec de la plante, sans préciser de norme pour les produits transformés.

Des industriels américains ont rapidement identifié une opportunité. Pour une gomme typique de 5 grammes contenant 10 milligrammes de THC, soit une dose standard, le THC ne représente que 0,2% du poids total. Pour une boisson de 355 grammes (12 onces) la même dose, le THC ne représente que 0,003% du poids total. Techniquement, ces produits sont du «chanvre» légal, même s'ils produisent des effets psychoactifs identiques au cannabis.

Résultat : dès 2021, des boissons et gommes au THC psychoactif ont commencé à apparaître dans les magasins et les bars des États où aucune loi sur le cannabis récréatif n'existait.

L'innovation qui change tout

Concernant les boissons, cette faille juridique n'aurait jamais créé une industrie de plusieurs milliards de dollars sans une percée technologique cruciale apparue au début des années 2020, la nano-émulsion.

Le THC est une molécule lipophile qui se sépare naturellement de l'eau. Pendant des années, les fabricants ont tenté de créer des boissons stables au THC. Les émulsions traditionnelles prenaient de soixante à cent vingt minutes pour produire leurs effets: vitesse bien trop lente pour concurrencer ceux de l'alcool.

La nano-émulsion change la donne. En réduisant les gouttelettes de THC à l'échelle nanométrique, cette technologie permet au THC de se dissoudre efficacement dans l'eau et d'être absorbé par l'organisme en vingt minutes environ: un délai comparable à celui d'une bière ou d'un cocktail.

Pour la première fois, les boissons au THC peuvent se positionner comme des substituts fonctionnels aux boissons alcoolisées.

Le paradoxe du marché

L'innovation technologique ne suffit pas à expliquer le succès commercial. Les mêmes boissons au THC affichent des résultats diamétralement opposés selon leur canal de distribution.

Dans les États où le cannabis récréatif est légal (en Californie ou à New York, par exemple), les boissons au THC ne sont vendues que dans des dispensaires (boutiques spécialisées dans la vente de cannabis), où elles représentent moins de 1% des ventes totales de cannabis. En cause: les consommateurs habitués des dispensaires ne s'y rendent pas pour acheter leurs boissons quotidiennes comme ils achèteraient de la bière, par exemple, mais plutôt pour acquérir des produits plus forts comme la fleur de cannabis et les cigarettes électroniques. Une boisson au THC à 7 dollars (6 euros) offre une dose unique, alors qu'une recharge de cigarette électronique à 15 dollars (près de 13 euros) en fournit entre dix et vingt. De plus, les dispensaires doivent également composer avec des contraintes de réfrigération et d'espace qui pénalisent les produits volumineux comme les canettes.

Dans les États où le cannabis récréatif n'est pas légal comme le Texas, la Floride ou la Caroline du Nord par exemple, la situation est différente. Ces mêmes boissons au THC, étiquetées «chanvre», sont distribuées dans les supermarchés et les bars aux côtés des boissons alcoolisées. Elles sont proposées à un prix inférieur (4 ou 5 dollars, soit 3 ou 4 euros) que dans les dispensaires, en raison d'une réglementation plus souple et plus avantageuse fiscalement. Des enseignes, comme les stations-service Circle K, les grandes surfaces Target ou la chaîne de restaurants Applebee's, ont intégré ces produits à leur offre. D'après des sources internes, les boissons au THC représenteraient 12% du chiffre d'affaires texan de Total Wine la plus grande chaîne américaine de distribution de boissons alcoolisées.

Contexte concurrentiel

La différence réside dans le contexte concurrentiel. Dans les supermarchés et les bars, les boissons au THC se placent face à la bière, au vin et aux spiritueux, un marché en déclin aux États-Unis, notamment chez les jeunes consommateurs.

Mais certains acteurs de l'industrie des boissons alcoolisées y voient une opportunité commerciale pour la vente sur place et à emporter. Un client ne consommant pas d'alcool et qui commandait autrefois un verre d'eau au bar peut désormais acheter un cocktail au THC et générer du chiffre d'affaires pour l'établissement.

L'interdiction sera-t-elle appliquée?

L'interdiction votée le 12 novembre 2025 entrera en vigueur dans un an. Elle rendra illégaux au niveau fédéral la plupart des produits au chanvre psychoactif actuellement commercialisés. Mais le Texas et plusieurs autres États, souvent conservateurs, ont déjà légalisé ces produits en légiférant au niveau étatique.

Cette contradiction entre la loi fédérale et les lois étatiques n'a rien d'inédit. Plus de 40 États américains ont légalisé le cannabis médical ou récréatif alors qu'il reste interdit au niveau fédéral. Dans la pratique, les forces de l'ordre locales appliquent les lois étatiques, non les lois fédérales. Le Texas, dont l'industrie du chanvre pèse 4,5 milliards de dollars (soit 3,8 milliards d'euros) , rejoint ainsi les nombreux États dont les législations entrent en conflit avec Washington.

Une distinction juridique technique (le seuil de 0,3% de THC en poids sec établi par le Farm Bill de 2018) a créé en quelques années une industrie de plusieurs milliards de dollars qui concurrence directement le marché des boissons alcoolisées. Malgré la nouvelle tentative du Congrès pour l'empêcher, cette industrie pourrait suivre la trajectoire du cannabis récréatif : interdite au niveau fédéral, mais florissante dans les États qui choisissent de ne pas appliquer cette nouvelle mesure.

Par Magalie DUBOIS (Docteur en Economie du vin, Burgundy School of Business) et Robin Goldstein (Director, Cannabis Economics Group, University of California, Davis)

A lire aussi:

Cette eau bien connue est le produit le plus acheté en supermarché en 2025 avec plus de 2 milliards de ventes

Thés sencha, umami, grands crus… Comment le marketing invente de nouveaux discours

Vins et spiritueux français: Brésil, le nouvel eldorado?

Cet article est issu du site The Conversation