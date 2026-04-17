Pas plus de deux verres par semaine : les Français boivent de moins en moins d'alcool

Les Français délaissent l'alcool et boivent de moins en moins. (illustration) (Pen_ash / Pixabay)

Les Français seraient-ils en train de délaisser l'alcool ? C'est en tout cas le constat que l'on peut tirer de la dernière étude commandée par l'association Prévention et Modération. Ainsi, 58 % des sondés consommeraient moins d'un verre par semaine, relaie RMC Conso .

« Je me porte bien comme ça »

Désormais, seuls 11 % des Français se serviraient plus de six verres par semaine. 84 % d'entre eux affirment ne pas dépasser les deux verres par semaine, et 68 % alternent entre boissons alcoolisées et sans alcool, précise LSA . Une tendance en baisse qui peut s'expliquer par une prise de conscience des consommateurs et la multiplication des actions de prévention.

Près d'un Français sur quatre aurait totalement arrêté l'alcool. « J'ai vu les dégâts que ça faisait, donc ça ne me donnait pas envie. Je me porte bien comme ça » , raconte à RMC un ancien employé de boîte de nuit. Au-delà des risques, certaines personnes n'aiment tout simplement pas le goût de l'alcool. C'est le cas de 43 % des sondés qui ne boivent pas. D'autres estiment que l'alcool n'est pas nécessaire pour passer une bonne soirée.

Moins de pression

Autre progrès, 83 % des Français respectent le choix d'une personne qui souhaite ne pas boire. « Ce qui est un fantastique changement, parce que ça veut dire que la pression sociale ou la pression du groupe n'est plus là : aujourd'hui, on respecte » , déclare le président de l'association, Géraud de la Noue.

Même si ces chiffres permettent de se réjouir, la moitié des Français pensent que les actions de prévention sont encore insuffisantes. Un avis partagé par l'association. Cette dernière souhaite notamment lutter contre l'alcoolisation importante au cours de soirées festives. Il est également important de souligner qu'encore 17 % des Français boivent de façon excessive. Il s'agit majoritairement de jeunes personnes ou de consommateurs issus d'un milieu populaire.